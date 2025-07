¿Por qué deberías comer más bananas? Sus cinco beneficios respaldados por la ciencia

La banana es altamente versátil y aporta una variedad de nutrientes para la salud gracias a su composición natural. Es una excelente fuente de potasio, un mineral esencial para mantener la presión arterial en niveles saludables y apoyar el funcionamiento del corazón y los músculos. Recientemente, National Geographic destacó cinco beneficios nutricionales que pueden tener un impacto positivo en el cuerpo, de acuerdo con estudios científicos.

Un dato no menor es que es una de las frutas más producidas, comercializadas y consumidas en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, es la fruta favorita en términos de consumo, según datos del Mercado Central.

Si bien existen más de 1000 variedades, la más cultivada y conocida es la Cavendish, que representa poco menos de la mitad de la producción mundial. India es el principal productor y Ecuador el mayor exportador, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los cinco beneficios más importantes de las bananas

1. Favorece la digestión

Las bananas son una gran fuente de hidratos de carbono, que proporcionan energía de forma rápida y eficaz. Además, es una fuente saludable de fibra, potasio, magnesio, vitamina B6, vitamina C y diversos antioxidantes y fitonutrientes, lo que lo convierte en un alimento muy rico. Contribuye en gran medida al tránsito intestinal y ayuda a mover correctamente los alimentos por todo el sistema digestivo.

Una de las fibras de la banana, la pectina, junto con su almidón, modera la liberación de glucosa en la sangre después de comer (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

2. Equilibra el sistema nervioso

La vitamina B6, presente en buenas cantidades en la banana, es un nutriente esencial que cumple múltiples funciones en el cuerpo. Por un lado, ayuda al metabolismo porque participa en la transformación de los alimentos (proteínas, grasas y carbohidratos) en energía utilizable y actúa como una coenzima en varias reacciones metabólicas que permiten que el cuerpo obtenga combustible de manera eficiente.

Por otro lado, esta vitamina es clave para equilibrar el sistema nervioso. Interviene en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son sustancias químicas fundamentales para regular el estado de ánimo, el sueño y la respuesta al estrés. Una deficiencia de vitamina B6 puede provocar irritabilidad, confusión, fatiga y alteraciones del sueño.

La banana ayuda al metabolismo y equilibra el sistema nervioso gracias a la vitamina B6 (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

3. Favorece la inmunidad y combate los radicales libres

Favorecen el sistema inmunológico principalmente gracias a su contenido de vitamina C y otros antioxidantes naturales. La vitamina C es conocida por estimular la producción y el funcionamiento de los glóbulos blancos, que son las células encargadas de defender al organismo contra infecciones. Además, fortalece las membranas celulares, lo que ayuda a que virus y bacterias no penetren tan fácilmente.

Por otro lado, las bananas también colaboran en combatir los radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y aceleran el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades.

La banana protege las células y contribuye a una mejor salud general (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

4. Ayuda a reducir la hipertensión y a mejorar los niveles de azúcar en sangre

El potasio ayuda a equilibrar los efectos del sodio (sal) en el cuerpo y promueve la eliminación del exceso a través de la orina. Esto reduce la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, disminuye la presión arterial. Además, el potasio favorece la relajación de los vasos sanguíneos, lo que también contribuye a una mejor circulación. Por eso, la American Heart Association y la Organización Mundial de la Salud recomiendan alimentos ricos en potasio para prevenir la hipertensión.

Aunque las bananas contienen azúcares naturales, también aportan una buena cantidad de fibra, especialmente un tipo llamada pectina, que ayuda a ralentizar la digestión y la absorción de los carbohidratos. Esto evita picos bruscos de glucosa en sangre y promueve una liberación más estable y sostenida de energía. Además, las bananas tienen un índice glucémico medio a bajo, lo que significa que, en porciones adecuadas, no elevan el azúcar en sangre de forma rápida.

La mejor hora para comer banana dependerá de las necesidades individuales y de los objetivos de cada persona (Foto ilustrativa: PIXABAY)

5. Ayuda a mejorar la calidad del sueño

La banana ayuda a dormir mejor porque contiene triptófano, un aminoácido que el cuerpo convierte en serotonina y melatonina, dos hormonas que regulan el sueño. También aporta magnesio y potasio, minerales que relajan los músculos y calman el sistema nervioso. Además, gracias a su vitamina B6, mejora el estado de ánimo y favorece un descanso más profundo. Por eso, comer una banana antes de acostarse puede ser una forma natural y efectiva de mejorar la calidad del sueño.

