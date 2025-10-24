Por qué nunca hay que poner la cabeza hacia atrás cuando tenés una hemorragia nasal, según un cirujano

Una hemorragia nasal, o epistaxis, es cuando hay pérdida de sangre de los vasos sanguíneos en el interior de la nariz. Pese a que suelen ser circunstancias menores y bastante comunes, el mal accionar de quien lo padezca puede convertir esta dolencia en algo de urgencia. A raíz de esto es que un especialista estadounidense explicó por qué en estos casos nunca hay que poner la cabeza hacia atrás.

Suele ser común la presentación de sangrado de nariz en los niños (Foto Pexels)

El doctor Michael Gartner, cirujano reconocido por sus explicaciones en YouTube, donde cuenta con más de un millón de seguidores, publicó una guía de primeros auxilios para abordar las hemorragias nasales. Para hacerlo de manera más dinámica y que no haya dudas, reaccionó a un simulacro de Zack D Films que ilustraba las consecuencias de ceder a ese impulso. El clip señala que, al hacerlo, la sangre de la nariz se desvía directamente “por la garganta hacia el estómago”.

Gartner reaccionó a un simulacro de Zack D Films (Foto: Captura YouTube @MichaelGartner)

Según indicó, aquel accionar puede provocar vómitos o incluso asfixia si la sangre entra en las vías respiratorias. “La sangre en el estómago es muy irritante y provoca muchas náuseas. Esto a veces ocurre con la rinoplastia”, señaló Gartner y explicó: “Nunca querrás recostarte mientras tenés la nariz ensangrentada”.

Pero, cuando hay hemorragia nasal incontenible, ¿cuál es el procedimiento adecuado? El Dr. Gartner respaldó la recomendación de Zack de permanecer sentado, inclinarse levemente hacia adelante y “presionar firmemente la parte blanda de la nariz” como medida para controlar el sangrado.

En ese sentido, Gartner precisó: “Junto con la inclinación frontal, es vital aplicar presión en la zona. Hacer más presión, como si te sonaras la nariz y luego la sujetara. La clave es respirar por la boca y mantener la presión mientras se inclina. Si se realiza esto por un periodo de cinco a diez minutos, la hemorragia suele cesar por completo”.

Asimismo, el especialista abordó la base científica del fenómeno al explicar que las hemorragias nasales generalmente se originan en una red capilar específica denominada plexo de Kiesselbach, área que es una red de pequeños vasos sanguíneos ubicados muy cerca de la superficie. “Si esos vasos son un poco más superficiales, son propensos a sangrar, especialmente cuando las vías respiratorias están secas o si se introduce algo en la nariz, como hurgarse”, precisó.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) indica que las hemorragias nasales no suelen ser graves y se pueden tratar en casa. Los grupos más propensos son los niños, las personas con presión arterial alta, mujeres embarazadas y los mayores de 45 años, aunque la causa a menudo no está clara.

El NHS señala que el sangrado proveniente “de más adentro de la nariz” podría necesitar atención profesional. Se debe consultar a un médico si la hemorragia es posterior a una lesión, si existe una condición previa que afecte la coagulación o los vasos sanguíneos, o si el paciente está bajo tratamiento con medicamentos como la warfarina.

Algunos de los comentarios tras la reacción del doctor al simulacro (Foto: Captura YouTube/@MichaelGartner)

El video no solo superó las 700.000 vistas, sino que también recibió decenas de comentarios de los usuarios, muchos de los cuales compartieron su experiencia. “Las hemorragias nasales son comunes al hurgarse la nariz o al exponerse al aire seco. Sufrí mucho durante el invierno y también en primavera. ¡Es una experiencia impactante!“ y ”Mi mamá siempre me dice que levante la cabeza cuando tengo hemorragia nasal, pero afortunadamente... no pasó nada", fueron solo algunos.