Día de Reyes 2026: las mejores 20 frases para compartir por WhatsApp

El Día de Reyes Magos 2026 se festeja cada 6 de enero y marca el fin de la temporada de fiestas. La celebración conmemora la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al Niño Jesús tras seguir la Estrella de Belén. Esta fecha reúne a las familias para compartir la tradicional rosca y motiva el envío de mensajes afectivos a seres queridos.

Las mejores 20 frases para compartir por WhatsApp

El siguiente listado recopila veinte opciones destacadas para copiar y enviar a través de WhatsApp:

Feliz Día de Reyes Magos para compartir ilusión y esperanza.

Que en este Día de Reyes Magos la fe renueve los corazones.

El mejor regalo del Día de Reyes Magos es el amor compartido.

La importancia del Día de Reyes Magos radica en su mensaje de generosidad.

Ojalá este Día de Reyes Magos traiga luz a tu camino.

La tradición de Reyes invita a recordar que dar con el corazón vale más que cualquier objeto material.

Feliz Día de Reyes Magos con sonrisas sinceras.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar simboliza fe y esperanza compartida.

Celebrar Reyes es también honrar la paciencia, la espera y el valor del encuentro familiar.

El mejor regalo del Día de Reyes Magos es la presencia sincera.

Que disfrutes un Día de Reyes Magos con ilusión renovada.

La magia de Reyes recuerda que la generosidad deja huellas más profundas que cualquier obsequio.

Recordar a los Reyes Magos es valorar la fe como guía en tiempos inciertos.

La historia de los Reyes enseña que el verdadero viaje es interior y guiado por la fe.

El día de Reyes Magos significa creer sin ver.

La noche de Reyes invita a reconectar con la inocencia y la confianza en lo bueno.

A través de Reyes, la tradición recuerda que dar sin esperar es un acto profundo.

Reyes Magos recuerdan que la esperanza viaja lejos para llegar a destino.

Creer en Reyes es permitir que la esperanza siga teniendo un lugar en la vida adulta.

La tradición de Reyes conecta pasado, presente y valores compartidos.

El origen de la celebración y los rituales locales

La historia bíblica sitúa a Melchor, Gaspar y Baltasar como figuras que acudieron a adorar a Jesús. El relato religioso destaca la guía durante su travesía hacia el lugar donde la Virgen María y José dieron la bienvenida al niño. El evangelio de Mateo 2:1-10 cita textualmente: “He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo”.

La tradición consiste en dejar zapatos, agua y pasto a la espera de los regalos Gemini

La noche del 5 de enero marca el inicio de los rituales en los hogares con niños. Los más pequeños ubican sus zapatos cerca de la puerta de entrada o junto al árbol de Navidad a la espera de los regalos. Acompañan el calzado con recipientes con agua y pasto, destinados a los camellos de los tres viajeros. La tradición indica que los chicos duermen y encuentran los obsequios a la mañana siguiente. El calendario señala también esta fecha como el momento indicado para desarmar el árbol de Navidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.