Qué pasa si te pones agua de avena en la piel

La piel se enfrenta diariamente a factores como la contaminación, el estrés y los cambios constantes de temperatura, motivos suficientes para que los remedios naturales se integren a nuestra rutina de cuidado facial.

En particular, la avena se ha convertido en un recurso eficiente para recuperar el brillo del cutis y mantenerlo saludable. Su uso tópico, especialmente en forma de agua, es una gran alternativa incluso para las pieles sensibles. Hoy te contamos más sobre sus beneficios.

La avena cuenta con propiedades calmantes, pues sus compuestos naturales actúan contra la inflamación cutánea.

La avena sativa o avena simplemente, es un tipo de cereal que tiene la capacidad de favorecer al organismo de múltiples maneras (Fuente: Pexels)

Según un artículo de la clínica NeusDermo, este cereal contiene avenantramidas, sustancias con acción antiinflamatoria y antioxidante que ayudan a disminuir el enrojecimiento, el picor y la sensación de ardor.

Esta propiedad explica por qué el agua de avena resulta útil en casos de dermatitis leve, piel reactiva o después de la exposición solar, puesto que contribuye a restaurar el bienestar de la dermis sin alterar su equilibrio natural.

Además, de acuerdo con el blog del Valquer Laboratorios, sus beta-glucanos y lípidos naturales refuerzan la barrera cutánea y reducen la pérdida de humedad. Cuando se aplica como tónico o en compresa, actúan como humectantes para mejorar la elasticidad y crear una sensación de suavidad.

El agua de avena resulta útil en casos de dermatitis leve, piel reactiva o después de la exposición solar Foto: Pexels

Dicha acción resulta clave en pieles secas o deshidratadas, debido a que favorece la regeneración celular sin obstruir los poros.

Pero además de hidratar, la avena cumple una función purificante. Según los especialistas de NeusDermo, las saponinas presentes en los granos facilitan una limpieza profunda, capaz de eliminar impurezas sin resecar.

Y otro beneficio es que es compatible con pieles grasas o con tendencia al acné, pues ayuda a absorber el exceso de sebo y a mantener el pH cutáneo en niveles más estables.

Así, con un uso continuo, el agua de avena contribuye a una piel más uniforme y con menor tendencia a brotes.

Para obtener el agua, primero que debes hacer es triturar o remojar avena y colar la mezcla hasta lograr un líquido blanquecino.

Tal como lo explica Valquer Laboratorios, este tónico debe aplicarse sobre la piel limpia con ayuda de un atomizador o algodón. Y no es necesario enjuagarlo si se utiliza por las noches, ya que esto permite una mayor absorción.

También es útil como alivio post-solar o para refrescar la piel durante el día.

El agua de avena se consolida como un remedio natural para el cuidado de la piel gracias a su capacidad para calmar, hidratar y proteger el rostro.