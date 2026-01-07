Según la ciencia, a qué edad una persona es considerada vieja

La revista científica Nature Medicine difundió este martes los pormenores de un trabajo de la Universidad de Stanford acerca del desarrollo biológico de la vejez. El cuerpo de investigadores, bajo la dirección de Tony Wyss-Coray, evaluó el componente celular de miles de sujetos con el propósito de fijar los instantes de cambio estructural en el organismo. El análisis de las muestras permitió establecer momentos específicos donde el reloj biológico acelera su marcha de forma interna.

A qué edad una persona es considerada vieja según la edad

Los hallazgos de la investigación sitúan el inicio de la etapa vieja a los 78 años. El equipo de especialistas determinó que la vida atraviesa tres ciclos biológicos distintos marcados por la presencia de proteínas en el torrente sanguíneo.

La etapa de la madurez tardía comienza a los 60 años y se extiende hasta los 78 años Freepik

La primera fase corresponde a la edad adulta y comprende el periodo entre los 34 y los 60 años. El segundo tramo se denomina madurez tardía y se extiende desde los 60 hasta los 78 años. Una vez alcanzado el umbral de los 78 años, el organismo entra en el proceso de envejecimiento definitivo.

El estudio explica que las transformaciones no ocurren de forma lineal o uniforme a lo largo del tiempo. Los científicos detectaron que los niveles de proteínas plasmáticas permanecen constantes durante largos periodos y luego sufren variaciones bruscas en momentos puntuales.

El primer declive físico significativo se manifiesta a los 34 años, cuando aparecen los síntomas iniciales de deterioro. Este cambio marca el fin de la juventud biológica y el comienzo de la adultez.

La ciencia considera que una persona es vieja cuando alcanza el umbral de los 78 años

Qué cambios físicos marcan el inicio del envejecimiento avanzado

La ciencia asocia el proceso de deterioro con la baja capacidad de reparación del ADN. Este fenómeno biológico desencadena una serie de manifestaciones visibles y cambios funcionales en el organismo humano. El metabolismo de las personas se ralentiza de forma gradual y la estructura de los huesos pierde resistencia. El estudio de Nature Medicine enumera patrones comunes que definen la transición hacia la etapa final de la vida.

Entre las marcas más frecuentes se encuentran las siguientes:

El debilitamiento del sistema óseo

La alteración en los ritmos del sueño

La disminución de la agudeza auditiva y visual

La pérdida de masa muscular

La reducción en la velocidad de la movilidad

El surgimiento de arrugas y manchas cutáneas

El envejecimiento avanzado se vincula con una menor capacidad del cuerpo para reparar el ADN Freepik

Los especialistas también observaron que el cerebro experimenta dificultades para recordar información de manera cotidiana. Este conjunto de síntomas responde a la disminución de la producción proteica y al cambio en el entorno molecular del cuerpo. La investigación concluye que las proteínas plasmáticas señalan el estado de salud general y el avance del tiempo en los diferentes tejidos del sistema humano.

El estudio concluyó en que estos cambios en los niveles de las proteínas representan una transformación total del individuo. Las variaciones drásticas en la sangre coinciden con los tres umbrales de edad identificados: 34, 60 y 78 años. Estos puntos de inflexión biológica explican por qué el cuerpo presenta deterioros en momentos específicos del desarrollo vital.

