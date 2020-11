El rey de Tailandia tiene en total siete hijos, fruto de sus tres primeros matrimonios, pero a cuatro de ellos los desterró y a uno lo mantiene aislado hace años Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 19:28

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, más conocido como Rama X, ocupa el trono de su país desde mayo del año pasado. Desde entonces no ha hecho más que nutrir a la prensa internacional de noticias relacionadas con sus escándalos y excentricidades. Recluido en tiempos de pandemiaen un hotel de lujo en Alemania junto a sus 20 concubinas, el monarca dio muestras de un trato despótico para con su séquito y se conoció su historial de destrato y crueldad para con sus cuatro esposas y su consorte real.

Rama X, a sus 68 años y considerado el rey más rico del mundo, con una fortuna estimada en unos 30.000 millones de dólares, tampoco parece ser lo que se dice un padre ideal. De los siete hijos que tuvo como fruto de sus tres primeros matrimonios, solo mantiene contacto con las dos mujeres.

La princesa Sirivannavari, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti, la princesa Bajrakitiyabha, el rey de Tailandia, Rama X y su esposa Suthida en la coronación del rey, en mayo de 2019 Crédito: Vanitatis

En relación con los varones, a cuatro de ellos los desterró de Tailandia, mientras que a un quinto, que se supone que es el heredero del trono, lo tiene confinado en una residencia de lujo de Alemania que funciona como una especie de "jaula de oro". Además, fuentes cercanas al monarca aseguran que este se avergüenza de su vástago porque el muchacho, de 15 años, tendría autismo.

Cuatro varones desterrados

Los cuatro varones que Rama X tuvo con su segunda esposa, la actriz Yuvadhida Polpraserth, fueron desterrados a Gran Bretaña en 1996. El entonces príncipe tailandés y la actriz se habían casado en 1994. Dos años más tarde, la mujer fue acusada de adulterio por su marido y ella y sus cuatro hijos fueron obligados a emigrar.

Chakriwat es uno de los cuatro hijos desterrados por Rama X, está en Estados Unidos y padece una grave enfermedad, pero no recibió ayuda de su padre Crédito: Facebook

Cuando se produjo el destierro, los hijos del heredero estaban estudiando en un colegio en el Reino Unido. En una carta que escribieron los hermanos a la prensa tailandesa en 1998, narraban que un día de 1996 llegó a la escuela a la que asistían un mensaje en el que decía que su padre ya no pagaría más su educación y que no volvieran más a Tailandia porque ya no eran bienvenidos.

Los jóvenes se trasladaron luego a Estados Unidos, donde la madre de ellos volvió a casarse dos veces. Lo último que se supo de estos hijos desheredados por Rama X fue que uno de ellos, Chakriwat Vivacharawongse, estaba afrontando una grave enfermedad, neurofibromatosis, una rara condición genética por la que en su sistema nervioso, incluyendo el cerebro y la médula espinal, crecen tumores constantemente.

Según fuentes del Palacio Real, Rama X se avergüenza de su hijo más pequeño porque el niño tendría autismo Crédito: Bild

Este hombre, que hoy tiene 37 años, en octubre pasado subió en su cuenta de Facebook un video en el que daba novedades de su estado de salud. "Me está resultando difícil mantener el ritmo. La quimioterapia destruye las células del tumor, pero al mismo tiempo, también elimina las células buenas del cuerpo", señaló en un video el hijo del monarca tailandés, que hasta el momento no había recibido la mínima ayuda de su padre.

Con respecto de los otros tres hermanos hombres de Chakriwat -la hermana mujer se encuentra en Tailandia-, hijos de la segunda esposa de Rama X, la información es escasa y rodeada de hermetismo.

El séptimo hijo, en "jaula de oro"

Del que sí hay noticias, y tampoco muy buenas en el terreno del vínculo padre-hijo, es del séptimo hijo del monarca tailandés, el menor, llamado Dipangkorn Rasmijoti Sirivibulyarajakumar.

Dipangkorn, el hijo menor de Rama X, está aislado en una residencia de lujo en Alemania, donde es educado lejos de su padre y también de su madre, que está bajo arresto domiciliario y habría renunciado a su custodia Fuente: Archivo

Este adolescente, que hoy tiene 15 años, creció en un alojamiento de lujo en la ciudad alemana de Feldafing, a orillas del lago Starnberg, donde se encuentra separado de su padre. Y también de su madre.

Este joven es el hijo de la tercera esposa de Rama X, llamada Srirasmi Suwadee, una exbailarina de origen humilde que fue repudiada por el monarca en 2014 y hoy se encuentra con arresto domiciliario en una pequeña aldea tailandesa. La acusación es que esta mujer utilizó el nombre de la familia real para realizar actos de corrupción.

Según se informó en su momento, ella habría recibido por parte de su exmarido una suma de unos 5 millones de euros para que renunciara definitivamente a la custodia del pequeño Dipangkorn.

Lo último que se conoció de este joven fue una información vertida por el medio alemán Bild, de mayo de este año, que decía que, de acuerdo a lo que les aseguró un exempleado de palacio de Tailandia, el rey Rama X se avergonzaba de su benjamín porque sufriría algún grado del espectro autista.

El mismo medio informaba que el adolescente pasaba sus días en una especie de "cárcel de oro", donde no le faltaba ninguna necesidad material, recibía la mejor educación, pero se mantenía sin el contacto de su padre o de su madre. La última vez que fue visto junto a su padre fue en la semana de la coronación del rey, en mayo del año pasado.

El heredero del trono

"Al estar sus otros cuatro hermanos varones despojados de sus títulos reales, y como las mujeres no cuentan en la línea sucesoria para llegar al trono, se deduce que Dipangkorn sería el heredero natural para ocupar la posición de rey que hoy tiene su padre". Así lo explicó al medio español Vanitatis el periodista escocés especialista en la familia real tailandesa y agudo crítico de Rama X, Andrew MacGregor Marshall.

La mamá de Diapngkorn, el heredero del trono de Tailandia, se encuentra en arresto domiciliario y no puede ver a su hijo Fuente: Archivo

En cuanto a la condición del joven hijo del monarca tailandés y sus posibilidades de ascender al trono, el periodista señaló: "Creemos que tiene autismo, pero no lo sabemos porque el Palacio nunca ha dicho nada al respecto. Por mis fuentes y los videos que he visto podría serlo o tener algún trastorno del desarrollo. Por eso cuesta verlo como un posible sucesor".

"Esta es una de las grandes ironías de la monarquía tailandesa. El rey está intentando aglutinar todo el poder de una manera que no tiene precedente. Tiene 68 años y cuando muera, no parece que haya nadie que pueda controlar ese mismo nivel de poder", agregó MacGregor Marshall.

Las dos hijas de Rama X

En cuanto a las hijas de Rama X, que sí parecen tener un contacto un poco más cercano con su padre, se encuentran, por un lado, la princesa Sirivannavari Nariratana, de 33 años. Ella es la hermana de los cuatro varones desterrados en 1996. Como amante del deporte, le encanta la equitación e integró el equipo nacional de Bádminton. Se destaca, además, como diseñadora de su propia marca de ropa.

Sirivannavari Nariratana, la princesa de 33 años, es diseñadora de ropa y tiene algunas conductas excéntricas como su padre Crédito: Vanity Fair

En algunos casos excéntrica como su padre, esta mujer alguna vez vistió a una de sus mascotas, un caniche miniatura llamado Fu Fu, con un atuendo militar lila con sus correspondientes botitas en cada pata, de acuerdo a lo informado por la revista Vaniti Fair.

Las dos princesas de Tailandia junto al príncipe hereder, el 6 de mayo de 2019 Fuente: AFP

En tiempos de pandemia fue criticada por promocionar su propia línea de gel desinfectante y tapabocas en plena pandemia de coronavirus. Ella asegura que sus productos serán distribuidos a hospitales de su país., pero el siempre incisivo MacGregor Marshall aseguró entonces que las verdaderas intenciones de la princesa tenían que ver con la autopromoción y la demagogia.

"Va acompañada de manera habitual por fotógrafos oficiales que toman imágenes en las que aparece supuestamente fabricando el desinfectante, aunque no tiene experiencia médica. El gel es producido por el departamento de farmacia del hospital Chulalongkorn, en Bangkok, pero ella se queda con el mérito", señaló el periodista.

Y la otra que todavía tiene trato con su padre el rey es la hermana mayor de Sirivannavari, la princesa Bajrakitiyabha, que es hija de la primera mujer de Rama X, que a la sazón era también su prima, Soamsavali Kitiyakara.

Esta princesa fue embajadora de su país en Austria entre el 2012 y el 2014. Paradójicamente, ella aboga por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo, mientras que en su país hay un enorme déficit democrático.

Por ejemplo, hablar mal del rey de Tailandia puede tener una pena de hasta 15 años de prisión. Es por ello que las andanzas de Rama X, su escandalosa cuarentena y sus destratos familiares prácticamente no pueden ser cuestionados en su propia país, aunque provoquen repudio tanto a nivel local como internacional.