Día de San Patricio 2026: ¿qué es y por qué se celebra esta festividad?

Esta festividad irlandesa que conquistó el mundo con su folclore, color y tradición
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El Día de San Patricio, celebrado cada 17 de marzo, es una de las festividades más emblemáticas de Irlanda, pero su influencia ha trascendido fronteras.
Aunque tiene raíces religiosas, la festividad ha evolucionado hasta convertirse en una gran celebración cultural, llena de desfiles, cerveza y símbolos celtas como el duende Leprechaun.
Origen y significado del Día de San Patricio
Cada año, el 17 de marzo marca la conmemoración de la muerte de San Patricio, el santo patrón de Irlanda, quien falleció en el 461 d.C. De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, Patricio fue un misionero cristiano que desempeñó un papel fundamental en la cristianización de la isla y se le atribuye la enseñanza del concepto de la Santísima Trinidad utilizando un trébol de tres hojas, un símbolo que aún perdura en la festividad, esto de acuerdo con National Geographic.
Sin embargo, más allá de su origen religioso, la celebración ha adquirido un carácter festivo a nivel internacional. Ciudades como Nueva York, Chicago, Buenos Aires y Ciudad de México han adoptado la tradición, organizando desfiles y eventos en los que el color verde es el protagonista.
El papel del duende Leprechaun en la festividad
Uno de los íconos más populares de la celebración es el duende Leprechaun, un personaje del folclore irlandés que ha sido ampliamente representado en la cultura popular. Este ser mitológico, descrito como un pequeño duende vestido de verde, con barba roja y un sombrero característico, es conocido por ser travieso y por custodiar una olla de oro al final del arcoíris.
Según la Enciclopedia de la Historia Mundial, el Leprechaun tiene su origen en antiguas leyendas celtas que describen a pequeñas criaturas élficas encargadas de fabricar zapatos y resguardar tesoros. Su nombre proviene del dios celta Lugh, quien inicialmente era una deidad solar y, con el paso del tiempo, fue relegado a la mitología popular como una figura más terrenal.
En la literatura, escritores como William Butler Yeats ayudaron a popularizarlo en el siglo XIX, describiéndolo como un personaje avaro y escurridizo que desaparece si se le deja de observar. No obstante, la imagen moderna del Leprechaun, más simpática y festiva, se consolidó gracias a la industria del entretenimiento, especialmente con la película de Disney Darby O’Gill y el Rey de los duendes(1959).
Un símbolo de la cultura irlandesa
A pesar de que San Patricio y el Leprechaun no tienen una conexión directa, ambos han quedado profundamente ligados a la identidad irlandesa y a esta celebración. La festividad, que en sus inicios era más sobria y religiosa, ha evolucionado hasta convertirse en un evento de identidad cultural, donde el folclore, la música celta y la tradición de vestirse de verde dominan la escena.
Cada año, millones de personas en el mundo se unen a esta festividad con desfiles, eventos y celebraciones en bares y restaurantes. Incluso, monumentos icónicos como la Torre Eiffel y el Coliseo Romano se iluminan de verde en honor a Irlanda.
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