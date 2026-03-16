El adiós a Marcelo Araujo en las redes: “El hombre que nos hizo aprender los segundos nombres de los jugadores”

Marcelo Araujo, reconocido periodista y locutor argentino, falleció este lunes a los 78 años, según consignó LN+, tras atravesar un cuadro de neumonía. Sus últimos días fueron en el Hospital Italiano de Capital Federal.

Con una distinguida manera de relatar y expresarse, el comunicador trascendió durante la década del 90′ al narrar los partidos más importantes de la Primera División del fútbol argentino, dejando un legado para el resto de sus colegas.

Fallecio Marcelo Araujo

A raíz de esta noticia que enlutó al deporte argentino, los usuarios en las redes sociales se hicieron eco y recordaron de gran manera a Araujo por su labor encomiable en las transmisiones donde fue acompañado por Enrique “Macaya” Márquez.

Uno de los puntos que más se le remarca a Araujo de su trayectoria profesional es la mención de los nombres completos de cada jugador. Además, en algunas ocasiones, inventó apodos y menciones para darle un color diferente a cada una de las transmisiones donde participó y dejó una huella.

Falleció el hombre que relató nuestra adolescencia y marcó para siempre el relato del fútbol en TV.



El hombre que nos hizo aprender los segundos nombres de todos los jugadores del fútbol argentino.



QEPD Marcelo Araujo. pic.twitter.com/ywJHA9con4 — Javier Lanza (@javierlanza) March 16, 2026

Tremendo relator se lo vs extrañar al querido Marcelo Araujo 😢🇦🇷



Siempre vas a ser recordado



QPD pic.twitter.com/Pg0KNbrWjy — Nacho Futbol (@NachoFutbol23) March 16, 2026

El recuerdo de los usuarios sobre la labor de Marcelo Araujo

Relato de Marcelo Araujo. QEPD, Maestro pic.twitter.com/6mtDppmQ4Y — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) March 16, 2026

La despedida del Pollo Vignolo a su colega en las redes sociales

Muchos periodistas expresaron todo su dolor en las redes sociales

Víctor Hugo Morales despidió a Marcelo Araujo con un emotivo mensaje

Muchos colegas expresaron su dolor por la muerte de Araujo a los 78 años

El mensaje de Angela Lerena para Araujo en sus redes: "No sería quien soy si no fuera por él"