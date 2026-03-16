El adiós a Marcelo Araujo en las redes: “El hombre que nos hizo aprender los segundos nombres de los jugadores”
El relator deportivo falleció a los 78 años por una neumonía; del Pollo Vignolo a Víctor Hugo Morales, todos expresaron su dolor
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Marcelo Araujo, reconocido periodista y locutor argentino, falleció este lunes a los 78 años, según consignó LN+, tras atravesar un cuadro de neumonía. Sus últimos días fueron en el Hospital Italiano de Capital Federal.
Con una distinguida manera de relatar y expresarse, el comunicador trascendió durante la década del 90′ al narrar los partidos más importantes de la Primera División del fútbol argentino, dejando un legado para el resto de sus colegas.
A raíz de esta noticia que enlutó al deporte argentino, los usuarios en las redes sociales se hicieron eco y recordaron de gran manera a Araujo por su labor encomiable en las transmisiones donde fue acompañado por Enrique “Macaya” Márquez.
Uno de los puntos que más se le remarca a Araujo de su trayectoria profesional es la mención de los nombres completos de cada jugador. Además, en algunas ocasiones, inventó apodos y menciones para darle un color diferente a cada una de las transmisiones donde participó y dejó una huella.
Falleció el hombre que relató nuestra adolescencia y marcó para siempre el relato del fútbol en TV.— Javier Lanza (@javierlanza) March 16, 2026
El hombre que nos hizo aprender los segundos nombres de todos los jugadores del fútbol argentino.
QEPD Marcelo Araujo. pic.twitter.com/ywJHA9con4
Tremendo relator se lo vs extrañar al querido Marcelo Araujo 😢🇦🇷— Nacho Futbol (@NachoFutbol23) March 16, 2026
Siempre vas a ser recordado
QPD pic.twitter.com/Pg0KNbrWjy
Relato de Marcelo Araujo. QEPD, Maestro pic.twitter.com/6mtDppmQ4Y— Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) March 16, 2026
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