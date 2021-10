Día Mundial de la Psoriasis: síntomas y tratamientos de una afección que padecen 125 millones de personas

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, con el objetivo de generar conciencia sobre este trastorno, eliminar las dudas frecuentes y generar empatía con aquellos que padecen esta enfermedad.

La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) en el año 2004 promovió el Día Mundial de la Psoriasis por la necesidad de difundir la enfermedad y lograr que más personas puedan acceder al diagnóstico y tratamiento correspondiente.

Asimismo, advierten sobre los efectos clínicos y psicológicos que estas patologías provocan en las personas y la importancia de compartir experiencias para el acompañamiento mutuo.

La aceleración del recambio dérmico

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, identificada como autoinmune. Este trastorno no es contagioso y afecta a más de 125 millones de personas a nivel mundial. Se manifiesta en la piel, con lesiones rojas cubiertas de escamas blancas secas.

Generalmente, estas placas se muestran en las rodillas, los codos y hasta en el cuero cabelludo. En algunos casos, las zonas de las plantas de los pies, las palmas de las manos, las uñas, la mucosa labial y genital, pueden presentar alteraciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que las personas con Psoriasis presentan una aceleración del recambio dérmico. En estos casos, este proceso sucede entre tres y cuatro días, a diferencia de aquellas personas que no padecen esta enfermedad y pueden reponer su salud dérmica en 28 días.

Los orígenes de esta enfermedad son desconocidos, no tiene cura y puede afectar a mujeres y hombres, independientemente de su edad. Según los datos de la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, existen factores que pueden afectar esta condición o promover su aparición.

Agravantes de la Psoriasis

Algunos de los factores que inciden en la aparición de la enfermedad o pueden resultar disparadores de este trastorno son:

Tabaquismo

Consumo de alcohol

Traumatismos

Uso de algunos medicamentos

Ciertas infecciones

Estrés

Su diagnóstico se da a través de la observación de la piel y revisión de articulaciones con análisis radiográficos, centellograma óseo y tomografía axial computada. Según las estadísticas de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), en la Argentina existen, por lo menos, 800 mil personas que padecen esta enfermedad.

De acuerdo a las pautas de atención para el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica de la Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD), el 80% de las personas con psoriasis presentan síntomas leves a moderados. Otro 30% de los casos, son de síntomas moderados a severos, ocupando el 14% del cuerpo.

Tratamientos para la Psoriasis

Es importante tratar esta enfermedad para prevenir un empeoramiento u otras patologías relacionadas como la artritis psoriásica. Esta condición puede causar invalidez motora, debido a la inflamación provocada por la Psoriasis.

Cada tratamiento se adecúa según cuán comprometido se encuentra el estado clínico de cada paciente. Algunos de ellos consisten en soluciones tópicas, medicamentos, fototerapia y terapias sistémicas por vía sanguínea.

Tres pilares para tratar la Psoriasis

La AEPSO explica que los pacientes con esta enfermedad sufren discriminación. Esto se debe en muchos casos, a una mala percepción sobre el riesgo infeccioso de esta patología, que no es contagiosa.

A lo largo de los años esta asociación se ha encargado de acompañar a más de 12.000 personas a través de su línea telefónica, grupos de apoyo y acompañamiento legal. La AEPSO recalca la importancia de esta fecha para garantizar los derechos de atención médica, acompañamiento psicológico y concientizar a la sociedad sobre la Psoriasis.

La Federación Internacional de Asociaciones remarca la importancia de las entidades de salud y gubernamentales en facilitar planes de acción para contribuir en la vida y derechos de aquellos pacientes afectados.