Día Mundial del Hijo del Medio: por qué se celebra hoy y frases para enviar
Esta fecha pone el foco en el “Síndrome del Hijo del Medio”, que señala que el orden en el que una persona llega a una familia podría determinar su personalidad; a continuación, citas célebres para compartir
El Día Mundial del Hijo del Medio se conmemora cada 12 de agosto, con el objetivo de destacar el rol de aquellas personas que ocupan este lugar en la familia. El día señala que algunos de ellos podrían sentirse un tanto excluidos o parcialmente privados de la atención parental, en comparación con sus hermanos mayores y menores.
¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Hijo del Medio?
Si bien los registros sobre el origen de esta efeméride resultan inciertos, algunas fuentes afirman que se trata de una iniciativa impulsada por Elizabeth Walker. Se trata de una mujer estadounidense nacida en Florida, que durante la década de 1980, decidió crear una jornada para rendir homenaje a los hermanos del medio. Su propósito era dar a conocer su experiencia en la vida familiar: Walker creía que quienes ocupan este lugar en la familia no recibían tanta atención de sus padres, en comparación de los primogénitos o los más pequeños del clan.
De esta manera, el Día del Hijo del Medio comenzó a celebrarse en Estados Unidos, para luego popularizarse a lo largo del mundo. Durante años, el día se festejaba el segundo sábado de agosto de cada año. Con el tiempo, se propuso fijar un día en específico para esta jornada, por lo que se trasladó al 12 del mismo mes. Actualmente, existen ciertas iniciativas que invitan a modificar esta fecha al 2 de julio, día que marca la mitad del año.
La jornada da a conocer también el “Síndrome del Hijo del Medio”, un fenómeno que explica el comportamiento humano a partir del momento de nacimiento de una persona. Esta teoría afirma que el orden en el que nace una persona, se encuentra estrechamente relacionado con la construcción de sus rasgos más predominantes. De esta manera, se cree que los hijos del medio adoptan una personalidad en especial, que destaca por la independencia. De todos modos, vale aclarar que no es reconocido como un trastorno clínico por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Frases para compartir en el Día del Hijo del Medio
- “Ayúdense unos a otros, es parte de la religión de la hermandad”, - Louisa May Alcott.
- “Los adultos nunca entienden nada por sí mismos y es algo extenuante para los hijos tener que explicarles siempre las cosas”, ― Antoine de Saint-Exupéry.
- “Cuando los hermanos están de acuerdo, ninguna fortaleza es tan fuerte como su vida en común”, ― Antístenes.
- “Mientras tratamos de enseñar a nuestros hijos todo acerca de la vida, nuestros hijos nos enseñan de qué trata la vida”, ― Angela Schwindt.
- “La familia no es algo importante, lo es todo”, - Michael J. Fox
- “No hay amigo como un hermano”, - Christina Rossetti
- “Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre”, ― Jean-Jacques Rousseau.
- “Los hijos de la misma familia, de la misma sangre, con las mismas primeras asociaciones y costumbres, tienen a su disposición un gozo que ninguna conexión posterior puede suplir”, ― Jane Austin.
- “Hermanos: la definición que comprende amor, lucha, competencia y amigos para siempre”, ― Byron Pulsifer.
- ”La felicidad de un padre es ver a sus hijos superarle", - Aristóteles
