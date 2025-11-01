Las efemérides del 1° de noviembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Internacional del Veganismo.

La fecha hace referencia a la primera vez que se utilizó la palabra “vegano” (“vegan”, en inglés), un día como este de 1944. El hecho se dio en una reunión en Reino Unido, en la cual distintas personas que se consideraban “vegetarianos no lácteos” conversaron sobre su dieta alternativa, que al contrario del ovolactovegetarianismo no contemplaba el consumo de leche, huevos, o productos derivados de estos alimentos, con el objetivo de cuidar a las especies animales. Este tipo de alimentación, o filosofía de vida, ya que se extiende a todo tipo de productos que utilicen animales para su confección, carecía de una palabra que lo representara. Fue Fay K. Henderson quien propuso el término vegano, lo que dio origen a la Vegan Society, entidad que 50 años más tarde decidió tomar este día para celebrar el veganismo a nivel global.

Las personas veganas rechazan el consumo de alimentos o productos derivados de animales shutterstock - Shutterstock

Efemérides del 1° de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1512 – En Roma se realiza la primera misa en la Capilla Sixtina luego de que Miguel Ángel finalizara la pintura de su bóveda.

finalizara la pintura de su bóveda. 1786 – Nace la patriota argentina María “Mariquita” Sánchez de Thompson. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.

En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino. 1878 – Nace el abogado y político argentino Carlos Saavedra Lamas, quien en 1936 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

1897 – En Turín, un grupo de estudiantes funda la institución deportiva Juventus Football Club.

1907 – Nace el escritor, poeta y cineasta argentino Homero Manzi.

1908 – En Argentina se funda el Club Atlético Huracán.

1936 – Nace el cineasta argentino Alejandro Doria . Dirigió films como Esperando la carroza y Cien veces no debo .

Dirigió films como y . 1943 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Alfio “el Coco” Basile. Ganó la Copa Intercontinental, entre otros títulos, con Racing y tuvo dos etapas como entrenador en la Selección de su país.

Ganó la Copa Intercontinental, entre otros títulos, con Racing y tuvo dos etapas como entrenador en la Selección de su país. 1949 – Nace el músico argentino Alejandro Medina, quien fue integrante de la banda Manal.

quien fue integrante de la banda Manal. 1955 – Fallece el escritor y empresario estadounidense Dale Carnegie.

1961 – Nace el escritor y psicoanalista argentino Gabriel Rolón .

1962 – Nace el músico estadounidense Anthony Kiedis. Forma parte de la agrupación Red Hot Chili Peppers.