Efemérides del 13 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este jueves incluyen el Día Mundial de la Bondad, entre otros eventos y celebraciones asociadas a la fecha
La efemérides del 13 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Mundial de la Bondad.
Este festejo se celebra desde que fuera impulsado en el congreso de la World Kindness Movement (WKM), realizado en 1998 en Tokio, Japón. La ONG que apadrina la fecha trabaja en la difusión de valores fundamentales para la cooperación de la sociedad y ha logrado incluir este día en el calendario escolar de muchos países. Amabilidad, solidaridad, escucha atenta y desinterés por obtener algo a cambio son algunas de las virtudes que buscan difundirse en esta jornada. La celebración del Día Mundial de la Bondad implica expandir valores positivos a los individuos, para que puedan replicarse a aquellos que se encuentran en situación de necesidad o desigualdad. Por eso, la organización World Kindness Movement explica lo importante que es para la población mundial convivir con estos valores y destaca que en un mundo donde existen múltiples religiones, razas, posturas políticas y de género, es necesario encontrar un punto de encuentro donde reine lo humano ante todo.
- 354 – En el Imperio romano, nace el filósofo y teólogo Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín.
- 1850 – Nace el escritor escocés Robert Louis Stevenson, autor de obras como La isla del tesoro y El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.
- 1901 – Nace el escritor y político argentino Arturo Jauretche.
- 1940 – En Estados Unidos se estrena la película Fantasía, de Disney.
- 1947 – Nace el actor y cineasta estadounidense Joe Mantegna.
- 1953 – Nace el político mexicano Andrés Manuel López Obrador. Es el actual presidente de su país.
- 1955 – Nace la actriz y cantante estadounidense Whoopi Goldberg.
- 1969 – Nace el actor escocés Gerard Butler.
- 1972 – Nace la actriz argentina Valentina Bassi.
- 1972 – Nace el actor argentino Walter Quiroz.
- 1973 – Nace el bailarín y coreógrafo argentino Hernán Piquín.
- 1973 – Fallece la actriz estadounidense Lila Lee.
- 1974 – Fallece el cineasta italiano Vittorio De Sica, autor de obras como Ladrón de bicicletas, el Jardín de los Finzi Contini y Ayer, hoy y mañana.
- 1976 – Nace el actor y dramaturgo argentino José María Muscari.
- 2011 – Fallece el piloto de automovilismo argentino Guido Falaschi.
- 2013 – En los Estados Unidos, se inaugura el Four World Trade Center.
- 2013 – Muere J.J. Cale, músico estadounidense.
- 2016 – Muere Leon Russell, cantautor estadounidense.
- Se celebra el Día Mundial de la Bondad.
- Se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Huntington (EH).
- Se celebra en la Argentina el Día del Pensamiento Nacional.
