Las efemérides del 14 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas.

Esta jornada fue establecida para concientizar a la población sobre esta enfermedad y advertir sobre los métodos de prevención. En mayo de 2019 la 72ª Asamblea Mundial de la Salud estableció el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que desde entonces se celebra anualmente el 14 de abril. Se eligió esta fecha porque un día como hoy, pero de 1949, se diagnosticó la enfermedad en una persona por primera vez. Esta afección fue descubierta por el médico e inventor brasileño, Carlos Chagas, quien también le dio nombre.

Una vinchuca, el insecto que transmite el mal de chagas Archivo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Chagas es una enfermedad infecciosa causada por un parásito protozoario (Trypanosoma cruzi) que se puede transmitir por diferentes vectores, entre ellos la vincucha. Sin embargo, es el resultado de un problema de salud complejo típico de las enfermedades tropicales desatendidas y de las enfermedades socialmente determinadas. Se estima que entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo están infectadas por este parásito, lo que provoca aproximadamente 12.000 muertes cada año. Aunque está aumentando a nivel mundial, solo afecta a 21 países continentales de América Latina, entre ellos la Argentina.

Es por eso que en este día se hace hincapié en la importancia de su temprana detección, puesto que un diagnóstico erróneo o tardío con un tratamiento y seguimiento inexistentes o incompletos puede hacer que esta infección sea potencialmente letal.

Efemérides del 14 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1865 – En la ciudad de Washington, en el Ford’s Theatre, el actor John Wilkes Booth le dispara en la nuca a Abraham Lincoln. El entonces presidente de los Estados Unidos muere al día siguiente.

1912 – A las 23.40, y en medio del océano Atlántico, el Titanic choca contra un iceberg y comienza a hundirse, proceso que culminaría a las 2.20 de la madrugada del día siguiente. Se estima que murieron unas 1500 personas.

1945 – En la Argentina se funda Télam, la mayor agencia de noticias de Latinoamérica que cerró sus puertas en 2024.

1963 – Nace Hugo Conte, emblema del vóley argentino. Con la selección local, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

1970 – Nace el político argentino Martín Sabbatella, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires y exintendente del partido de Morón.

1973 – Nace el exfutbolista argentino Roberto Ayala. Con la selección mayor, disputó los mundiales de 1998, 2002 y 2006.

1973 – Nace el actor estadounidense Adrien Brody, ganador del premio Oscar por su protagónico en El Pianista, película del año 2002.