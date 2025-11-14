Las efemérides de este 14 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día Mundial de la Diabetes.

La fecha celebra el nacimiento, un 14 de noviembre de 1891, de Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina junto a su colega Charles Best en el año 1921. Esta hormona regula la presencia de la glucosa en la sangre, y su carencia es el trastorno metabólico que origina la diabetes. Por eso, es indispensable para los pacientes de esta enfermedad inyectarse insulina antes de las comidas. Existen tres variantes de la enfermedad: diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, asociada al embarazo. La iniciativa de celebrar el aniversario de Banting con la efeméride del Día Mundial de la Diabetes fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1991. Ambas entidades crearon una campaña a raíz del notable crecimiento de los diagnósticos de esta enfermedad.

Los pacientes con diabetes deben controlar el nivel de glucosa en sangre

Efemérides del 14 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1263 – Muere el líder ruso Aleksandr Nevski.

1716 – Muere el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz .

. 1765 – Nace el ingeniero estadounidense Robert Fulton, inventor del barco a vapor.

inventor del barco a vapor. 1831 – Muere el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel , autor de la obra Fenomenología del Espíritu.

, autor de la obra 1840 – Nace el pintor francés Claude Monet.

Los Pajares (1891), de Claude Monet, que nació el 14 de noviembre de 1840 Archivo/Gentileza Sotheby's

1888 – Se inaugura en Francia el Instituto Pasteur de París.

1908 – Nace el político estadounidense Joseph McCarthy.

1909 – Muere el militar y policía argentino Ramón Falcón, asesinado por el anarquista Simón Radowitzky.

asesinado por el anarquista Simón Radowitzky. 1919 – Nace el abogado y político argentino John William Cooke.

1969 – Parte de los Estados Unidos la misión Apolo 12, la segunda en concretar un alunizaje.