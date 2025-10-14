Las efemérides del 14 de octubre agrupan eventos y celebraciones que pasan un día como hoy, martes en que se celebra el Día Mundial de la Costurera. Se trata de un oficio con siglos de antigüedad en su relación con la moda, si bien la confección de productos a base de tejidos se remonta a milenios.

Se eligió esta fecha para esta celebración porque un día como hoy, pero en el año 1675, se formó el primer gremio de costureras. Fue una iniciativa del rey Luis XIV de Francia, debido a la cantidad de personas que se dedicaban a esta tarea. Este día también remite a Santa Lucía, la patrona de las modistas y costureras.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Costurera Pixabay

Es un trabajo que a lo largo de la historia fue desempeñado mayormente por mujeres, y es por eso que esta jornada es conocida como el Día Mundial de la Costurera. Sin embargo, también hace referencia a cada uno de los hombres que se desempeñan como costureros y como modistos.

Efemérides del 14 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1066 – Batalla de Hastings: Guillermo el Conquistador derrota a las fuerzas inglesas de Haroldo II.

1536 – Muere Garcilaso de la Vega, poeta español de ascendencia inca.

poeta español de ascendencia inca. 1784 – Nace Fernando VII, rey de España.

rey de España. 1806 – Se lleva a cabo la Batalla de Jena, en el marco de las Guerras Napoleónicas.

1809 – Por el tratado de Schonbrunn, Napoleón se anexa regiones del Imperio Austriaco.

1813 – El Ayuntamiento de Caracas confiere a Simón Bolívar el título de Libertador .

. 1890 – Nace Dwight D. Eisenhower, 34° presidente de los EE.UU.

Eisenhower en la Argentina (1960) - Fuente: British Pathé

1894 – Nace E.E. Cummings, poeta estadounidense.

poeta estadounidense. 1905 – Huelga general en Rusia, inicio de la primera revolución.

1913 – Catástrofe minera en Gales por la explosión de los pozos de la Universal : mueren 439 personas.

: mueren 439 personas. 1923 – Las autoridades de Moscú implantan en toda la URSS el calendario gregoriano.

1927 – Nace Roger Moore, actor británico.

actor británico. 1933 – La Alemania nazi anuncia su retirada de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme.

1934 – Nace Horacio Accavallo, boxeador.

boxeador. 1944 – Suicidio del general Rommel , considerado por Hitler culpable de un complot contra su persona.

, considerado por Hitler culpable de un complot contra su persona. 1946 – Nace Chiche Duhalde, política argentina.

política argentina. 1949 – Comienza la “caza de brujas” en Estados Unidos: investigación contra sospechosos de simpatizar con el comunismo.

1951 – Se crea la Organización de Estados Centroamericanos.

1959 – Muere Errol Flynn, actor.

actor. 1962 – Un avión espía estadounidense descubre rampas de misiles en Cuba, lo que desata la mayor crisis de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS.

1964 – Es destituido Nikita Kruschev como secretario general del PCUS y jefe del Gobierno soviético.

1977 – Muere Bing Crosby , actor, cantante y compositor estadounidense

, actor, cantante y compositor estadounidense 1978 – Nace Usher, cantante y actor estadounidense.

Usher en el Super Bowl 2024