Efemérides del 14 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este martes es el Día Mundial de la Costurera, entre otras celebraciones y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 14 de octubre agrupan eventos y celebraciones que pasan un día como hoy, martes en que se celebra el Día Mundial de la Costurera. Se trata de un oficio con siglos de antigüedad en su relación con la moda, si bien la confección de productos a base de tejidos se remonta a milenios.
Se eligió esta fecha para esta celebración porque un día como hoy, pero en el año 1675, se formó el primer gremio de costureras. Fue una iniciativa del rey Luis XIV de Francia, debido a la cantidad de personas que se dedicaban a esta tarea. Este día también remite a Santa Lucía, la patrona de las modistas y costureras.
Es un trabajo que a lo largo de la historia fue desempeñado mayormente por mujeres, y es por eso que esta jornada es conocida como el Día Mundial de la Costurera. Sin embargo, también hace referencia a cada uno de los hombres que se desempeñan como costureros y como modistos.
- 1066 – Batalla de Hastings: Guillermo el Conquistador derrota a las fuerzas inglesas de Haroldo II.
- 1536 – Muere Garcilaso de la Vega, poeta español de ascendencia inca.
- 1784 – Nace Fernando VII, rey de España.
- 1806 – Se lleva a cabo la Batalla de Jena, en el marco de las Guerras Napoleónicas.
- 1809 – Por el tratado de Schonbrunn, Napoleón se anexa regiones del Imperio Austriaco.
- 1813 – El Ayuntamiento de Caracas confiere a Simón Bolívar el título de Libertador.
- 1890 – Nace Dwight D. Eisenhower, 34° presidente de los EE.UU.
- 1894 – Nace E.E. Cummings, poeta estadounidense.
- 1905 – Huelga general en Rusia, inicio de la primera revolución.
- 1913 – Catástrofe minera en Gales por la explosión de los pozos de la Universal: mueren 439 personas.
- 1923 – Las autoridades de Moscú implantan en toda la URSS el calendario gregoriano.
- 1927 – Nace Roger Moore, actor británico.
- 1933 – La Alemania nazi anuncia su retirada de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme.
- 1934 – Nace Horacio Accavallo, boxeador.
- 1944 – Suicidio del general Rommel, considerado por Hitler culpable de un complot contra su persona.
- 1946 – Nace Chiche Duhalde, política argentina.
- 1949 – Comienza la “caza de brujas” en Estados Unidos: investigación contra sospechosos de simpatizar con el comunismo.
- 1951 – Se crea la Organización de Estados Centroamericanos.
- 1959 – Muere Errol Flynn, actor.
- 1962 – Un avión espía estadounidense descubre rampas de misiles en Cuba, lo que desata la mayor crisis de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS.
- 1964 – Es destituido Nikita Kruschev como secretario general del PCUS y jefe del Gobierno soviético.
- 1977 – Muere Bing Crosby, actor, cantante y compositor estadounidense
- 1978 – Nace Usher, cantante y actor estadounidense.
- 1980 – Muere Oscar Alemán, guitarrista y compositor argentino.
- 1980 – Nace Ben Whishaw, actor británico.
- 1982 – Nace Dan Breitman, actor, humorista, bailarín y cantante argentino.
- 1990 – Muere Leonard Bernstein, músico estadounidense, compositor y director de orquesta.
- 1992 – Muere José María Muñoz, el “relator de América”.
- 2001 – En la Argentina se celebran las elecciones legislativas de 2001. El voto en blanco o “voto bronca” logra porcentajes destacados.
- 2003 – Muere el actor cómico argentino Javier Portales.
- 2004 – Crean una vacuna contra la malaria.
- 2012 – En Roswell (Nuevo México) Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera, a más de 39.000 metros de altura y se convierte en la primera persona en la historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico.
- 2014 – El Libro de los récords Guinness establece que el lugar más peligroso para circular en avión es el continente africano.
- 2015 – El papa Francisco pide perdón por los “escándalos” sucedidos en Roma y en El Vaticano.
- 2016 – Muere Diego Bonadeo, periodista argentino.
- 2019 – Muere Harold Bloom, crítico y teórico literario estadounidense.
- Se celebra el Día Mundial de la Espirometría.
- Se celebra el Día Mundial de la Costurera.
