Las efemérides del 15 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se celebra el Día Mundial del Arte. Se eligió esta fecha para honrar a Leonardo da Vinci en la fecha de su nacimiento.

Se trata de una iniciativa que impulsó la Asamblea General de la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP). En 2012, se propuso la celebración de un día en reconocimiento de una de las actividades creativas más destacadas de la humanidad. Unos años después, en 2019, esta jornada fue proclamada de forma oficial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Según indica este organismo internacional en su sitio oficial, con esta jornada se busca “reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible”.

El Día Mundial de las Artes se celebra en honor de Leonardo da Vinci, quien nació el 15 de abril de 1452 y falleció el 2 de mayo de 1519 (Foto: Pixabay)

En ese sentido, se eligió honrar una de las personalidades del arte más influyentes: Leonardo da Vinci, quien nació un día como hoy, pero de 1452. Fue un pintor, escritor, músico, escultor, científico, filósofo y arquitecto, entre otras disciplinas. Se desempeñó mayormente en Florencia, Italia, a fines del siglo XV, lo que lo convirtió en uno de los máximos exponentes del movimiento renacentista.

Efemérides del 15 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1452 – Nace Leonardo da Vinci, pintor, anatomista y destacado científico y filósofo del Renacimiento.

1829 – Se presenta al parlamento británico el proyecto de creación de la policía conocida como Scotland Yard.

1865 – Muere Abraham Lincoln, víctima del atentado del Ford’s Theatre producido el día anterior.

1930 – Nace Franco Macri, empresario argentino y padre del expresidente Mauricio Macri.

1953 – Estallan dos bombas en la Plaza de Mayo mientras habla Perón en un acto organizado por la CGT: mueren 6 personas.

1957 – Se inaugura la Estación Plaza Once del ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento.

1962 – Nace Carola Reyna, actriz argentina que participó en las tiras Ricos y Famosos y Los Simuladores, entre otras.

1978 – Muere Tarragó Ros, acordeonista de chamamé y músico argentino.

1980 – Muere en París el filósofo, dramaturgo, novelista y periodista francés Jean Paul Sartre, uno de los principales representantes del existencialismo, quien se animó a decirle “no” al Premio Nobel de Literatura.

1981 – Nace Andrés D’Alessandro, futbolista argentino.

1982 – Nace Seth Rogen, actor, comediante, escritor y productor canadiense.

1989 – Mueren 95 hinchas en el partido Liverpool-Nottingham Forest, en el estadio Hillsborough, de Sheffield, tras la irrupción de 2000 hinchas.

1990 – Nace la actriz británica Emma Watson, mundialmente famosa por su participación en la saga de Harry Potter y protagonista del remake de Disney La Bella y la Bestia.

1997 – Nace Maisie Williams, actriz británica reconocida por su papel en la serie Game of Thrones.

2001 – Muere Joey Ramone, cantante del grupo Los Ramones y uno de los mayores exponentes del punk.

2013 – Explotan en Boston dos bombas durante una maratón, con un resultado de 3 muertos y 183 heridos.

2014 – Barack Obama inaugura el museo de los atentados terroristas del 11-S en Nueva York.

2019 – Se incendia la Catedral de Notre Dame en París.