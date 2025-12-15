Efemérides del 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 15 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Mundial del Otaku.

Esta fecha está dirigida a las personas apasionadas por el manga y el animé, elementos esenciales de la cultura japonesa moderna. En Japón, el término otaku hace referencia a una persona con algún tipo de obsesión, y se aplica indistintamente a varones y mujeres. Este fanatismo se manifiesta también a través de la ropa y otros arreglos estéticos, que alcanza su máxima expresión con el cosplay, como se conoce a la práctica de disfrazarse como un personaje.

Los otaku son los fanáticos de los manga, el ánime y el cosplay Marcelo Martinez - LA NACION

No hay un origen claro de este festejo. La versión más conocida se remonta a un artículo periodístico que acuñó el término para describir a los fanáticos del manga, escrito por el periodista japonés Akio Nakamori en 1983. “La Ciudad está llena de Otakus” se titulaba la nota, según recuerda el sitio especializado Inside Japan. El artículo de Nakamori no era benévolo hacia esta tribu urbana: “Son como esos chicos ―en cada clase hay uno― que nunca hicieron suficiente ejercicio, que pasaban los recreos dentro de las aulas, ocultos en la oscuridad frente a un tablero de shogi (ajedrez japonés) o haciendo cualquier cosa. Eso son”.

Los otakus, lejos de enfurecerse por el artículo, redoblaron la apuesta e incorporaron la denominación de Nakamori a esta contracultura japonesa que se expandió al resto del mundo.

Efemérides el 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1832 – Nace el ingeniero francés Gustave Eiffel, responsable de la torre que lleva su apellido en París.

Hoy es el aniversario del nacimiento de Gustave Eiffel YOAN VALAT - EPA

1892 – Nace en Estados Unidos Jean Paul Getty, magnate del petróleo. Desde la II Guerra Mundial hasta su muerte se lo considero el hombre más rico del mundo.

1914 – Nace el cineasta argentino Carlos Hugo Christensen.

1942 – Nace la conductora y periodista argentina Canela.

1943 – Muere el músico estadounidense Fats Waller.

1949 – Nace el actor y cantante estadounidense Don Johnson.

1955 – Nace el músico y conductor argentino Roberto Pettinato.

1961 – En Jerusalén, Israel, el criminal nazi Adolf Eichmann es condenado a muerte.

1966 – Nace el actor y cómico argentino Esteban Prol.

1966 – Muere el empresario y dibujante estadounidense Walt Disney.

1971 – Muere el matemático francés Paul Pierre Lévy.

1975 – Nace el actor y cineasta argentino Sebastián De Caro.

1977 – Nace la conductora y modelo argentina Úrsula Vargues.

1979 – Nace Adam Brody, actor estadounidense.

1983 – En la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

1991 – El tenor italiano Luciano Pavarotti se presenta en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires ante una multitud de personas.