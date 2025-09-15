Las efemérides de este 15 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma.

La fecha apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta a proponer la conversación sobre este cáncer que afecta directamente a las células del sistema inmune: los linfocitos. Este tipo de tumor se produce por un fallo de los glóbulos blancos de la sangre, que funcionan como una barrera contra las infecciones. La alteración provoca la creación de una célula anormal que se convierte en cancerosa y se presenta principalmente en los ganglios, el bazo, y el hígado, donde habita la mayor parte del tejido y líquido linfático.

Usalmente, el linfoma se localiza en parte del cuello, donde están los ganglios linfáticos, pero también puede aparecer en otras zonas como el hígado o el bazo Archivo

En la Argentina, los linfomas representan el 4% de la incidencia de todos los cánceres, según la Sociedad Argentina de Hematología. En un sondeo global organizado por la Red Mundial de Grupos de Pacientes con Linfoma reveló que apenas uno de cada cinco pacientes había sospechado de la enfermedad antes del diagnóstico.

Efemérides del 15 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1254 – Nace el mercader y viajero veneciano Marco Polo.

1890 – Nace la escritora inglesa Agatha Christie . Sus libros de misterio están entre los más leídos del siglo XX.

1894 – Nace el cineasta francés Jean Renoir.

1914 – Nace el escritor argentino Adolfo Bioy Casares, uno de los grandes referentes de la literatura del siglo XX.

Adolfo Bioy Casares escribió libros como La Invención de Morel y el Diario de la Guerra del Cerdo (en la foto: leyendo The Killer and the Slain, de Hugh Walpole. Rincón Viejo, 4 de enero de 1965.)

1937 – Nace el expresidente de la República Argentina, Fernando De la Rúa .

1946 – Nace el cineasta estadounidense Oliver Stone.

1946 – Nace Tommy Lee Jones, actor estadounidense.

2004 – Muere el guitarrista Johnny Ramone, miembro del grupo punk Los Ramones.