Las efemérides del 16 de febrero reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que cumple 34 años el cantante canadiense The Weeknd.

Detrás de ese nombre artístico está Abel Makkonen Tesfaye, quien nació un 16 de febrero en el distrito de Scarborough de la ciudad de Toronto y se consolidó en la escena del pop, con cinco discos de estudio: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After Hours (2020) y el más reciente, Dawn FM (2022). Su estilo pasa del R&B al trap, con canciones de synth pop y música disco que sirven como muestra de su versatilidad estilística y lírica. Por su trabajo, ganó cuatro premios Grammy, así como otros reconocimientos. Además de su trabajo arriba de los escenarios, también incursionó en la actuación con su papel en la serie The Idol, cuyo guion también coescribió, y que se estrenó el año pasado por HBO.

¿Qué pasó un 16 de febrero?

1835 – Muere asesinado el político, militar y caudillo argentino Facundo Quiroga.

1899 – Muere el empresario argentino Federico Lacroze.

1936 – Nace el cineasta y político argentino Fernando “Pino” Solanas.

1942 – Nace el militar y dictador norcoreano Kim Jong-il. Fue Líder Supremo de su país entre 1994 y 2011.

1943 – Nace la actriz y cantante argentina Marilina Ross.

1945 – Nace el periodista deportivo argentino Aldo Proietto.

1948 – Nace el piloto de automovilismo argentino Roberto Mouras.

1958 – Nace el actor y rapero estadounidense Tracy Lauren Marrow, más conocido como Ice T.

1959 – Nace el extenista estadounidense John McEnroe.

1959 – En Cuba, Fidel Castro asume como primer ministro.

1964 – Nace el exfutbolista estadounidense José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto.

1977 – Nace el político argentino Máximo Kirchner.

1979 – Nace el expiloto de motociclismo italiano Valentino Rossi.

1986 – Nace el futbolista uruguayo Diego Godín.

1990 – Nace el cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd.

2007 – Muere el político argentino Herminio Iglesias.

2019 – Muere el actor suizo Bruno Ganz.

