Las efemérides del 2 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de la Industria en la Argentina.

La fecha se remonta al año 1941, cuando se instituyó la fecha en conmemoración de lo que se considera como la primera exportación realizada en la actual Argentina. Se trató de un envío partido el 2 de septiembre de 1587 a bordo de la carabela San Antonio, que salió del fondeadero del Riachuelo, en lo que por entonces era la capital del Virreinato del Perú ―aún no se había constituido el del Río de la Plata— con destino al Brasil. La expedición, comandada por Antonio Pereyra, llevó al país vecino su carga de bolsas, telas, tejidos y harina de producción local, una novedad por entonces. En honor a ese viaje inaugural, hoy se celebra a la diversificada industria argentina.

El Día de la Industria Argentina recuerda la primera exportación realizada desde el territorio nacional shutterstock

Efemérides del 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1845 – Muere Bernardino Rivadavia, el estadista y político que fue el primer presidente de la Argentina.

el estadista y político que fue el primer presidente de la Argentina. 1939 – Nace Nicolino Locche, boxeador argentino.

boxeador argentino. 1944 – Ana Frank es enviada a Auschwitz.

es enviada a Auschwitz. 1945 – Japón firma una rendición incondicional y se determina el fin de la Segunda Guerra Mundial, que causó alrededor de 60 millones de muertos entre civiles y militares.

que causó alrededor de 60 millones de muertos entre civiles y militares. 1961 – Nace el futbolista colombiano Carlos Valderrama .

1964 – Nace Keanu Reeves, actor canadiense.

1968 – Nace Salma Hayek, actriz mexicana.

actriz mexicana. 1973 – Muere el novelista británico J.R.R Tolkien, autor de obras como El señor de los anillos y El hobbit .

autor de obras como y . 1986 – Nace el actor y humorista argentino Miguel Granados.