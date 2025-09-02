Efemérides del 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este martes 2 de septiembre es el Día de la Industria en la Argentina, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 2 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de la Industria en la Argentina.
La fecha se remonta al año 1941, cuando se instituyó la fecha en conmemoración de lo que se considera como la primera exportación realizada en la actual Argentina. Se trató de un envío partido el 2 de septiembre de 1587 a bordo de la carabela San Antonio, que salió del fondeadero del Riachuelo, en lo que por entonces era la capital del Virreinato del Perú ―aún no se había constituido el del Río de la Plata— con destino al Brasil. La expedición, comandada por Antonio Pereyra, llevó al país vecino su carga de bolsas, telas, tejidos y harina de producción local, una novedad por entonces. En honor a ese viaje inaugural, hoy se celebra a la diversificada industria argentina.
- 1845 – Muere Bernardino Rivadavia, el estadista y político que fue el primer presidente de la Argentina.
- 1939 – Nace Nicolino Locche, boxeador argentino.
- 1944 – Ana Frank es enviada a Auschwitz.
- 1945 – Japón firma una rendición incondicional y se determina el fin de la Segunda Guerra Mundial, que causó alrededor de 60 millones de muertos entre civiles y militares.
- 1961 – Nace el futbolista colombiano Carlos Valderrama.
- 1964 – Nace Keanu Reeves, actor canadiense.
- 1968 – Nace Salma Hayek, actriz mexicana.
- 1973 – Muere el novelista británico J.R.R Tolkien, autor de obras como El señor de los anillos y El hobbit.
- 1986 – Nace el actor y humorista argentino Miguel Granados.
- 1991 – Muere Alfonso García Robles, pacifista mexicano ganador del Premio Nobel de la Paz en 1982.
- 2003 – Se promulga la Ley 25.779 en la Argentina, que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
- 2011 – El entrenador Alejandro Sabella dirige por primera vez a la selección argentina. Fue en un partido amistoso ante Venezuela, en la ciudad india de Calcuta. Terminó con la victoria “albiceleste” por 1 a 0, con gol de Nicolás Otamendi.
- 2013 – Muere el futbolista español Isidro Sánchez.
- Se celebra el Día de la Industria en la Argentina, en recuerdo de la primera exportación de productos del país hacia el exterior.
