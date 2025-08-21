Las efemérides del 21 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día de la Futbolista Argentina.

Aunque la fecha se promulgó en 2020, hace referencia a un 21 de agosto de 1971. Ese día, la selección femenina albiceleste tuvo su debut con una goleada 4-0 ante Inglaterra en el Estadio Azteca de México, durante la primera Copa del Mundo femenina de la historia, que fue organizada de manera no oficial 20 años antes de que la FIFA dispusiera su propio torneo. Además, el día guarda un homenaje especial a Elba Selva, quien durante el partido contra Inglaterra anotó cuatro goles y se consolidó como una referente y pionera del fútbol femenino en el país.

Elba Selva metió cuatro goles en el debut del seleccionado argentino femenino ante Inglaterra, jornada que hoy se celebra con el Día de la Futbolista Argentina

Efemérides del 21 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1891 – Nace el pintor e ilustrador de temas rurales Florencio Molina Campos.

1911 – El italiano Vincenzo Peruggia, exempleado del Museo del Louvre de París, roba de allí la pintura La Mona Lisa (La Gioconda), de Leonardo Da Vinci. La pintura fue recuperada dos años y cuatro meses después con la captura de Peruggia, quien adujo que solo pretendía devolver la obra de Da Vinci a “su verdadera patria”, Italia.

1938 – Nace Kenny Rogers, cantante estadounidense.

1940 – El revolucionario ruso Leon Trotski es asesinado en la Ciudad de México.

1946 - El Senado de la Nación aprueba el proyecto de ley sobre derechos políticos a la mujer argentina.

1971 - La delantera Elba Selva marca todos los goles de la victoria de la selección argentina por 4-0 ante Inglaterra en el estadio Azteca de Ciudad de México en partido del Mundial de Fútbol Femenino de 1971, el primero disputado por el combinado “albiceleste”.

1986 – Nace el atleta jamaicano Usain Bolt.

1997 – La banda de rock inglesa Oasis publica Be here now, su tercer disco, que en las primeras 24 horas después de su lanzamiento vendió 520.000 copias. Oasis lleva vendidos más de 18 millones de discos.

2010 – Muere el locutor peruano Hugo Guerrero Marthineitz.

2015 – Muere Daniel Rabinovich, cómico argentino, integrante del grupo Les Luthiers.

2021 - Muere Don Everly, músico estadounidense.