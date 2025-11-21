Las efemérides del 21 de noviembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 127 años del nacimiento del pintor belga René Magritte.

Nació el 21 de noviembre de 1898 en la comuna de Lessines, parte de la provincia de Henao, como el mayor de tres hermanos. Atravesó el suicidio de su madre a los 14 años, y entre 1916 y 1920 cursó estudios en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Desde 1913 ya conocía a Georgette Berger, con quien se casó en 1922. Inscripto en la tradición de artistas como Giorgio Di Chirico y Max Ernst, Magritte desarrolló un lenguaje personal que lo posicionó como uno de los principales exponentes del surrealismo a mediados de la década del 20, cuando alternaba su residencia entre Bruselas y París. Autor de una obra vasta y heterogénea que extendió hasta su muerte en 1967, algunos de sus cuadros más conocidos son Los Amantes, Intentando lo imposible o Golconda, así como la serie de La Traición de las imágenes, donde expresó con agudeza las limitaciones del discurso al proclamar, bajo la obvia representación de una pipa, la leyenda: “Esto no es una pipa”.

El imperio de las luces, obra de Magritte

Además, hoy se celebra el Día de la Filosofía. La fecha es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que la proclamó en el 2005 con la resolución 33C /45 de aquella conferencia general celebrada en París, donde quedó establecida la celebración cada tercer jueves de noviembre.

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1694 – Nace el filósofo francés Voltaire.

1877 – En los Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison anuncia la creación del fonógrafo.

La Traición de las imágenes, del pintor belga René Magritte, pone en juego las relaciones entre la realidad, su representación y la palabra

1904 – Nace el músico estadounidense Coleman Hawkins.

1922 – Nace la actriz española María Casares.

1962 – Nace el músico y cantante uruguayo Roberto Musso, quien forma parte de El Cuarteto de Nos.

1965 – Nace la cantante y actriz islandesa Björk.