Las efemérides del 21 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que en la Argentina se celebran de manera conjunta el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

La primera de estas fechas responde a una estimación, ya que la llegada de la estación más florida varía según el año. En 2025, por ejemplo, la primavera astronómica comienza el lunes 22, cuando se produce el equinoccio que da comienzo a este período del año, en un evento donde el día y la noche tienen la misma duración, algo que solo ocurre dos veces al año.

En la Argentina, el Día de la Primavera y el Día del Estudiante se celebran de manera conjunta el 21 de septiembre tomas-cuesta-8098

El Día del Estudiante, por su parte, celebra la vida de Domingo Faustino Sarmiento, prócer que dedicó su vida a promover la educación. La jornada recuerda el día de 1888 en que sus restos regresaron a la Argentina luego de su muerte, ocurrida en la capital paraguaya de Asunción el 11 de septiembre del mismo año.

Efemérides del 21 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1792 – La Convención declara la Revolución Francesa y la abolición de la monarquía.

1866 – Nace el novelista británico H. G. Wells, también historiador.

también historiador. 1888 – Llegan los restos mortales de Domingo Faustino Sarmiento a Buenos Aires, fallecido el 11 de septiembre en Asunción, Paraguay.

1937 – Se publica la clásica novela El Hobbit, de J.R.R. Tolkien.

de J.R.R. Tolkien. 1938 – Nace el músico Jaime Torres .

1947 – Nace Stephen King , escritor estadounidense reconocido por sus historias de terror.

escritor estadounidense reconocido por sus historias de terror. 1955 -Nace en la ciudad cordobesa de Villa Dolores la actriz de cine, teatro y televisión Mercedes Morán.

-Nace en la ciudad cordobesa de Villa Dolores la actriz de cine, teatro y televisión 1956 – Nace Celeste Carballo, cantante argentina.

cantante argentina. 1961 – Nace Diego Capusotto, actor y humorista, protagonista del programa Peter Capusotto y sus Videos.

1964 – Nace Jorge Drexler , músico uruguayo.

, músico uruguayo. 1969 - Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda el actor y productor Pablo Echarri.

- Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda el actor y productor 1971 - A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el médico, farmacéutico y catedrático Bernardo Alberto Houssay, quien en 1947 ganó el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre.

A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el médico, farmacéutico y catedrático quien en 1947 ganó el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. 1981 – Nace el cantante argentino Luciano Pereyra.

1983 – Nace el exfutbolista Fernando Cavenaghi.