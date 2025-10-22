Las efemérides del 22 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez.

La tartamudez es un trastorno del habla caracterizado por interrupciones involuntarias, que pueden manifestarse como repeticiones de sílabas o palabras, así como bloqueos temporales. Estas dificultades a menudo se acompañan de tensión en los músculos del cuello y la cara.

Este trastorno del habla afecta a muchas personas, principalmente desde la infancia

Este trastorno afecta a personas de todas las edades, aunque suele aparecer en la infancia, momento en el que muchos niños experimentan dificultades temporales en su desarrollo del habla. Sin embargo, en algunos casos, la tartamudez persiste y puede generar no solo problemas de comunicación, sino también impactos emocionales y sociales.

Existen tres tipos de tartamudeo:

El de múltiples interrupciones que son generadas por espasmos.

El de repeticiones de sílabas o palabras que, muchas veces, tienen muchas más letras consonantes.

Un tipo mixto que combina los anteriores. Este se trata del caso más común.

Efemérides del 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1906 – Muere el pintor francés Paul Cézanne.

La montaña Sainte-Victoire (detalle), 1888-1890, Paul Cezanne Gentileza Christie's

1917 – Nace en Japón la actriz británico-estadounidense Joan Fontaine.

1929 – Nace en Moscú el futbolista soviético Lev Yashin, conocido como “la Araña Negra”.

1930 – Nace Estela de Carlotto, activista argentina y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

1937 – Nace el músico y poeta argentino José Larralde.

1938 – Nace el actor estadounidense Christopher Lloyd.

1943 – Nace la actriz francesa Catherine Deneuve.

1945 – Nace Tom Lupo, psicoanalista, poeta y locutor de radio argentino.

1946 – Nace el médico y escritor indio Deepak Chopra.

1949 – Nace el exfutbolista y director técnico francés Arsène Wenger.

1956 – Nace el fotógrafo argentino Alejandro Kuropatwa.

1957 – Nace el músico y actor argentino Daniel Melingo.