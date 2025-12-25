Las efemérides del 25 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra la Navidad.

Se trata de una de las fiestas más universales, junto con el Año Nuevo. Si bien se ha popularizado como una fecha de encuentro, también tiene un sentido religioso. Es que en la tradición cristiana, el evento que se celebra hoy es el nacimiento de Jesucristo, por lo que es una fecha de congregación para distintas confesiones que se referencian en esta figura. Según establece la doctrina litúrgica, el hijo de Dios hecho hombre fue dado a luz por la Virgen María en un pesebre del pueblo de Belén de Judea en esta fecha. Luego llegó la visita de los Reyes Magos, que ofrecieron al recién nacido incienso, mirra y oro, la persecución del Rey Herodes en busca del pequeño bendecido y el escape de María y su esposo José a Nazaret, donde Jesús terminaría de formarse. Aunque la verdadera fecha de su nacimiento es disputada por los historiadores, el valor simbólico del 25 de diciembre supera su fidelidad histórica, al convertirse en un símbolo de unión entre las personas.

.La Navidad celebra el nacimiento de Cristo, pero sirve como una fecha de encuentro universal Pexels

Efemérides del 25 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1878 – Nace el automovilista estadounidense Louis Chevrolet, fundador de la empresa que lleva su apellido.

1899 – Nace el actor estadounidense Humphrey Bogart, protagonista de films como Casablanca y La reina de África.

1935 – Nace la actriz y cantante argentina Susana Rinaldi.

1942 – Nace el cantante español Enrique Morente.

1961 – Nace la política colombiana-francesa Íngrid Betancourt.

1963 – Nace el poeta rumano Tristan Tzara.

1971 – Nace el político canadiense Justin Trudeau, actual primer ministro de su país.

1976 – Nace el DJ y productor neerlandés Armin van Buuren.

1977 – Muere el actor, humorista y cineasta británico Charles Chaplin.

Chaplin | Nonsense Song, de 'Modern Times'

1983 – Muere el pintor y escultor español Joan Miró.

1989 – Muere el político y dictador rumano Nicolae Ceaușescu.

1995 – Muere el actor y cantante estadounidense Dean Martin.

1999 – Muere la actriz argentina Zully Moreno.

2006 – Muere el cantante estadounidense James Brown.