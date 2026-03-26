Las efemérides de este 26 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Mundial para la Concientización de la Epilepsia.

El objetivo de la fecha es concientizar y educar a la población sobre esta enfermedad cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de un trastorno crónico no trasmisible del cerebro. Se calcula que aproximadamente 50 millones de personas de todas las edades padecen este trastorno neurológico, lo que la convierte en uno de los más comunes. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta tres veces mayor que en la población general.

El Día Mundial para la Concientización de la Epilepsia es el 26 de marzo QUIRONSALUD - QUIRONSALUD

La epilepsia se divide en convulsiva o no convulsiva. Como su nombre lo indica, las personas con el primer tipo experimentan movimientos anormales repentinos, que incluyen rigidez y temblores del cuerpo. En cambio, las epilepsias no convulsivas se caracterizan por otro tipo de efectos como cambios en el estado mental.

La detección temprana y un correcto acompañamiento desde los servicios de salud pueden hacer la diferencia en la calidad de vida de quienes tienen epilepsia: la OMS estima que el 70% de las personas con esta enfermedad podrían vivir sin convulsiones si se diagnostican y tratan adecuadamente.

Efemérides del 26 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1812 – Un terremoto destruye las ciudades de Caracas, La Guaira y San Felipe, en territorio de la actual Venezuela, matando entre 15 y 20 mil personas.

1827 – Muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán.

Beethoven: Piano Concerto No. 5 | Uchida · Rattle · Berliner Philharmoniker

1909 – Nace Héctor José Cámpora, político y odontólogo argentino, elegido presidente en 1973.

1911 – Nace Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense.

1931 – Nace Leonard Nimoy, actor estadounidense, el célebre «Sr. Spock» de Star Trek.

1935 – Nace Silvio Soldán, presentador de televisión argentino.

1944 – Nace Diana Ross, cantante y actriz estadounidense.

1944 – Nace Germán Kraus, actor argentino.

1946 – Nace Juan Alberto Mateyko, conductor de radio y televisión argentino.

1948 – Nace Steven Tyler, músico y líder de Aerosmith.

Aerosmith, Crazy