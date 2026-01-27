Las efemérides del 27 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Esta fecha se promulgó en 2005 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene como propósito concientizar sobre la lucha en contra de las ideologías de odio. Se eligió el 27 de enero porque este mismo día, en 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia. Este lugar fue el mayor centro de detención ilícita durante el nazismo, que llevó adelante una persecución sistemática contra grupos que consideraba racialmente inferiores, como judíos, gitanos y afrodescendientes. También se detuvo a disidentes políticos y homosexuales. Solo en Auschwitz, un complejo con varios campos de concentración y también fábricas donde trabajaban los detenidos, murieron alrededor de 1,5 millones de personas, 90 por ciento de las cuales eran judíos.

El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto recuerda la liberación de Auschwitz Wikicommons

Efemérides del 27 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1756 – Nace el músico y compositor del actual territorio austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

1775 – Nace el filósofo alemán Friedrich Schelling.

1832 – Nace el escritor y matemático británico Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll.

1859 – Nace el emperador alemán Guillermo II.

1901 – Muere el músico y compositor italiano Giuseppe Verdi.

1918 – Nace el músico estadounidense Elmore James.

1944 – Nace el músico británico Nick Mason. Fue miembro de la banda Pink Floyd.

1945 – En Polonia, el ejército soviético libera el campo de concentración nazi de Auschwitz.

1951 – Nace el actor y director de teatro argentino Rubén Szuchmacher.

1964 – Nace la actriz estadounidense Bridget Fonda.

1967 – En Estados Unidos, se incendia la cápsula de la nave Apolo 1 y mueren los astronautas Virgil I. Grissom, Edward White y Roger Chaffee.

1968 – Nace el músico y cantante estadounidense Mike Patton, integrante de Faith No More.