Efemérides del 28 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 28 de octubre agrupan distintos eventos y festejos que pasan un día como hoy, martes en que se celebra el Día Mundial de la Animación.

El festejo remite al día en que se presentó ante el público la primera animación de la historia, el 28 de octubre de 1892. Ese día, en el Museé Grevin de París, los presentes asistieron al nacimiento de las “pantomimas luminosas”, en la innovadora película ¡Pobre Pierrot!. Este film, de poco más de cuatro minutos, fue elaborado por quien es considerado el padre de los dibujos animados, el inventor francés Émile Reynaud. Consta de unas 500 imágenes en movimiento que pasaron frente a los ojos del público, en lo que es considerado un hito en la historia del cine. La exhibición fue posible gracias a un invento de Reynaud, el “teatro óptico”, que permitía reproducir tiras de dibujos de tamaño apto para audiencias masivas, iluminándolos como una especie de linterna mágica.

¡Pobre Pierrot! Es considerada la primera proyección de la historia donde se combinó la imagen, la música y otros efectos sonoros. La aceptación masiva de la pieza fue tan grande que debió proyectarse ininterrumpidamente por dos años y, por ese suceso memorable, hoy es el Día de la Animación.

Efemérides: ¿qué pasó un 28 de octubre?

1466 – Nace el filósofo neerlandés Erasmo de Rotterdam.

1704 – Muere el filósofo inglés John Locke.

1886 – Grover Cleveland, presidente de Estados Unidos, inaugura en Nueva York la Estatua de la Libertad.

1902 – Nace la actriz británica Elsa Lanchester.

1907 – Nace el músico y compositor argentino Miguel Caló.

1908 – Nace el político y abogado argentino Arturo Frondizi. Fue presidente de la Nación entre 1958 y 1962.

1933 – Nace el exfutbolista brasileño Garrincha . Con la selección de su país fue campeón del mundo en 1958 y 1962.

1936 – Nace el actor italiano Nino Castelnuovo .

1941 – Nace el médico e historiador argentino Pacho O’Donnell.

1951 – Juan Manuel Fangio gana su primer campeonato mundial como piloto de Fórmula 1.

1955 – Nace el empresario y filántropo estadounidense Bill Gates.

1959 – Muere el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos.

1963 – Nace el cantante italiano Eros Ramazzotti.

1967 – Nace la actriz estadounidense Julia Roberts.

1972 – Nace el periodista y productor argentino Axel Kuschevatzky .

1974 – Nace en Puerto Rico el actor estadounidense Joaquin Phoenix.

1998 – Muere el escritor y poeta inglés Ted Hughes.

1999 – Muere el poeta español Rafael Alberti.

2007 – En la Argentina, Cristina Kirchner se convierte en la primera mujer en ser electa presidenta del país.

2022 - Muere el músico estadounidense Jerry Lee Lewis .

. 2023 - Muere el actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie Friends.