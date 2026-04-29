Las efemérides del 29 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se celebra el Día Internacional de la Danza.

Se trata de una fecha que instauró el Comité de la Danza del Instituto Internacional del Teatro (ITI-Unesco) en 1982. Se eligió el 29 de abril por el día del nacimiento del bailarín y profesor de danza Jean-George Noverre (1727-1810), a quien se lo considera el creador del ballet moderno.

Además de recordar a Noverre, esta jornada tienen como objetivo sostener la vigencia y relevancia de este arte universal. Desde la página oficial del Día Internacional de la Danza, impulsada por el ITI-UNESCO, la bailarina argentina Marianela Núñez fue la elegida el año pasado año para dar un mensaje con motivo de esta fecha al ser considerada una “figura líder en el mundo del ballet”.

Efemérides del 29 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1931 – Nace Rómulo Macció, pintor argentino.

1932 – En París, Francia, muere José Félix Uriburu, militar y político argentino. Es recordado por encabezar el primer golpe de Estado del país en 1930, tras derrocar al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen.

1933 – Nace Willie Nelson en Texas, Estados Unidos. Es uno de los músicos más importantes del país y uno de los mayores exponentes del género country.

1936 – En Avellaneda, provincia de Buenos Aires, nace Alejandra Pizarnik, una de las mayores poetas de las letras argentinas. Es autora de libros como La tierra más ajena, Las aventuras perdidas y El infierno musical.

1945 – En el Führerbunker de Berlín, Adolf Hitler y Eva Braun contraen matrimonio. Con la guerra perdida, se suicidaron menos de 40 horas después.

1951 – En el Reino Unido, muere Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más destacados del siglo XX y uno de los mayores exponentes de la corriente analítica.

1954 – En Brooklyn, Nueva York, nace Jerry Seinfeld, histórico humorista estadounidense y protagonista de la exitosa serie conocida por su apellido.

1957 - Nace Daniel Day-Lewis, emblemático actor británico ganador de tres Premios Óscar por sus trabajos en Mi pie izquierdo, Petróleo sangriento y Lincoln.

1958 – En California, Estados Unidos, nace Michelle Pfeiffer, actriz conocida por sus interpretaciones en Scarface y Batman regresa.

1970 – Nace Andre Agassi, tenista estadounidense ganador de ocho torneos de Grand Slam.

1970 – Nace Uma Thurman, actriz estadounidense famosa por sus papeles en Pulp Fiction y Kill Bill 1 y 2.

1980 – En Los Ángeles, California, muere uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos: Sir Alfred Hitchcock. Entre sus grandes obras se encuentran clásicos como Vértigo, Psicosis y Los pájaros.

Fragmento de la película Los pájaros, de Alfred Hitchcock - Fuente: Youtube