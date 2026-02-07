Las efemérides del 7 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado, en que se celebra el Día del Carnavalito.

La fecha que festeja a este género musical tradicional del norte argentino fue elegida por tratarse del día de 1978 en que murió Edmundo Zaldívar. Se trata del compositor que escribió “El Humauaqueño”, una canción emblema del folklore nacional que representa a los habitantes de la zona de Jujuy donde surgió el carnavalito. Aunque se lo relacione con aquella provincia, Zaldívar era porteño de nacimiento, y compuso la canción que lo hizo célebre sin haber visitado la localidad a la que hace referencia.

Este guitarrista, nacido el 9 de octubre de 1917, trabajaba como compositor e intérprete para Radio El Mundo y tocaba con el conjunto Motivos de mi tierra, en general canciones de inspiración cuyana y pampeana. A los 24 años, sus empleadores le pidieron una música con “aires norteños” para sorprender a su audiencia capitalina, y Zaldívar respondió con lo que le dijo el instinto. Miró un mapa y encontró Humahuaca, Jujuy. Le pareció que la palabra se oía bien; así que decidió que el tema tendría lugar en esa localidad jujeña. Imaginó una tríada para representar a la Quebrada: erke, charango y bombo. El traqueteo del ferrocarril en el que viajaba terminó aportándole el ritmo, y así nació no solo su famosa canción, sino el mismo carnavalito que hoy celebra su día.

Recién en 1954 Edmundo Zaldívar visitó Humahuaca, donde fue recibido con honores. Actualmente, sus restos reposanen el cementerio de la localidad jujeña.

Efemérides del 7 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1478 – Nace el político y escritor británico Tomás Moro.

1804 – Nace el fabricante estadounidense John Deere.

1812 – Nace el escritor británico Charles Dickens, autor de obras como Grandes esperanzas y Oliver Twist.

1834 – Nace el militar y escritor argentino Estanislao del Campo, una de las figuras clave de la literatura gauchesca como Fausto.

1894 – Muere el inventor de instrumentos musicales belga Adolphe Sax. Fabricó el saxofón.

1927 – Nace la cantante y actriz francesa Juliette Gréco.

1932 – Nace el periodista y escritor estadounidense Gay Talese.

1944 – Nace el periodista y conductor argentino Samuel “Chiche” Gelblung.

1946 – Nace el músico y cantante argentino Luis Ricardo Aguirre, más conocido como Ricky Maravilla.

1948 – Nace el periodista y escritor argentino Jorge Halperín.

1955 – Nace el actor estadounidense Miguel Ferrer.

1964 – Los Beatles viajan a los Estados Unidos por primera vez. Son recibidos por 3000 fans en el Aeropuerto Kennedy de Nueva York.