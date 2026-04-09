Las efemérides del 9 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se cumplen 21 años del casamiento del Rey Carlos III y Camila Parker Bowles.

Ambos se conocieron en 1970 en un partido de polo, y la atracción fue innegable. Desde ese momento empezaron a ser vistos juntos en distintas salidas y reuniones. Sin embargo, la relación llegó a su fin cuando al entonces príncipe de Gales fue enviado al Caribe en un buque de la Royal Navy. Se cree que este viaje de ocho meses tenía como objetivo separar a la pareja, ya que la familia real no la aprobaba. Al volver, Carlos se enteró de que Camila se había casado con el oficial de caballería Andrew Parker Bowles.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y Camila, la reina consorte, se casaron un día como hoy, pero de 2005 Yui Mok - PA Pool

De todos modos, se mantuvieron en contacto a lo largo de los años. Incluso Camila fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Carlos y Diana Spencer, que terminó de forma escandalosa. Tanto Camila como Carlos se divorciaron a mediados de la década de 1990 y retomaron su relación públicamente en 1997, tras la muerte de Lady Di y ya con la aprobación de la familia real.

Finalmente, Carlos y Camila se casaron el 9 de abril de 2005, época en que los novios rozaban los 60 años. La unión se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Windsor y consistió en una ceremonia civil, seguida de una misa oficiada por el arzobispo de Canterbury. Debido a las complicaciones que había atravesado su historia de amor, decidieron no hacer una boda real con pompa. Además, la reina Isabel II no asistió a la ceremonia, pero fue parte de la celebración posterior.

Vale destacar que en esta misma fecha, pero en 2021, el padre de Carlos, Felipe de Edimburgo, falleció a los 99 años.

Efemérides del 9 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1821 – Nace Charles Baudelaire, poeta y crítico francés, autor de las obras Las flores del mal y Los paraísos artificiales, entre otros clásicos del romanticismo.

1953 – Se suicida Juan Duarte, hermano de Eva, y secretario privado del presidente Perón.

1954 – Nace Dennis Quaid, actor estadounidense.

1955 – Nace el periodista argentino Alfredo Leuco.

1956 – Nace Miguel Ángel Russo, futbolista y entrenador argentino.

1963 – Nace Marc Jacobs, diseñador de moda estadounidense. Vistió a emblemáticas modelos como Claudia Schiffer y fue autor del clásico perfume Daisy.

1986 – Nace la actriz estadounidense Leighton Meester, conocida mayormente por interpretar a Blair Waldorf en la serie Gossip Girl.

1990 – Nace la actriz estadounidense Kristen Stewart.