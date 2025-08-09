Las efemérides del 9 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que Whitney Houston cumpliría 62 años.

La cantante estadounidense nació un día como hoy, pero de 1963, en Newark, Nueva Jersey. Apodada “La Voz”, se volvió una de las grandes estrellas de las décadas de 1980 y 1990. Es una de las artistas musicales con la mayor cantidad de ventas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo. Es mayormente conocida por sus habilidades vocales y el uso de técnicas de canto gospel en la música pop. Algunos de sus hits son “I Wanna Dance With Somebody”, “I Will Always Love You”, “I Have Nothing” y “Greatest Love of All”. Entre todos los reconocimientos que consiguió en su vida, se destacan sus ocho premios Grammy y dos premios Emmy.

Whitney Houston, 'I Will Always Love You'

Además de desempeñarse como cantante, Houston también fue compositora, productora discográfica y de cine, actriz, empresaria y modelo. Hizo su debut actoral con la película de suspenso romántico El Guardaespaldas (1992) que, a pesar de recibir malas críticas, se convirtió en la décima película más taquillera hasta esa fecha.

Whitney Houston murió 11 de febrero de 2012, a los 48 años de edad. Fue hallada en una bañadera en su habitación en el Hotel Beverly Hilton durante la víspera de la entrega de los Grammy. Las autoridades confirmaron que la causa de su fallecimiento fue un ahogamiento accidental, aunque una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína provocaron, también, su deceso.

Efemérides del 9 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1821 – El general José de San Martín declara abolido el régimen constitucional de España en el Perú.

1822 – Comienza a funcionar la Facultad de Medicina en Buenos Aires.

1871 – Muere José Mármol, poeta.

1930 – Nace el personaje animado de cine y televisión Betty Boop.

1945 – Estados Unidos lanza la bomba atómica que destruye Nagasaki, Japón.

1957 – Nace la actriz estadounidense Melanie Griffith.

1962 – Muere el novelista y poeta alemán Herman Hesse.

1963 – Nace Whitney Houston, cantante estadounidense.

1963 – Nace Ernesto Tenembaum, periodista argentino.

1965 – Singapur se separa de Malasia.

1968 – Nace la actriz estadounidense Gillian Anderson.

1969 – El clan Manson asesina a la actriz Sharon Tate en su casa de Los Ángeles.

1972 – Nace el cantautor colombiano Juanes.

1985 – Nace Anna Kendrick, actriz estadounidense.

1986 – Se lleva a cabo el último concierto de Queen con su formación original en el Knebworth Park de Inglaterra, uno de los más populares y reproducidos en la historia de la música.

1989 – Muere el actor mexicano Ramón Valdés, conocido por ser “Don Ramón” en El Chavo del 8.

1990 – Nace el actor sueco Bill Skarsgård.

1995 – Muere Jerry García, miembro de The Grateful Dead.

2013 – Muere Eduardo Falú, músico argentino.

2023 – Muere Robbie Robertson, músico estadounidense, líder de The Band.