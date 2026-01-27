El arroz con huevo supera a la carne roja en valor nutricional

Durante mucho tiempo, la combinación de arroz con huevo fue percibida únicamente como un plato de emergencia o un símbolo de sencillez en la cocina.

Sin embargo, la ciencia de los alimentos ha transformado esta narrativa, demostrando que esta pareja es, en realidad, una de las combinaciones más eficientes desde el punto de vista nutricional.

Lo que antes se consideraba un menú de escasez, hoy es reconocido como una fórmula de alto rendimiento para quienes buscan salud y energía sostenida.

La eficacia de este plato reside en el concepto de Valor Biológico (VB). El arroz es una fuente de energía excelente, pero carece de un aminoácido esencial llamado lisina.

El huevo se considera una excelente fuente de vitaminas y minerales (Foto: Freepik)

Por su parte, el huevo es catalogado como la “Proteína Patrón” debido a que posee todos los aminoácidos que el cuerpo humano requiere. Al unirse, el huevo completa el perfil del cereal, creando una proteína de alta calidad que el organismo utiliza para producir hormonas y reparar tejidos musculares con una eficiencia comparable, y a veces superior, a la de las carnes rojas.

Por qué los deportistas eligen este plato

Para quienes realizan actividad física intensa o deportes de resistencia, el arroz con huevo se ha consolidado como un aliado estratégico. Las razones de su popularidad en el ámbito del bienestar físico incluyen:

Energía duradera: los carbohidratos presentes en el arroz son fundamentales para recargar las reservas de glucógeno en el cuerpo.

Reparación de tejidos: los aminoácidos de alta disponibilidad en el huevo reconstruyen las fibras musculares tras el ejercicio.

Eficiencia económica: representa la forma más asequible de obtener una proteína completa sin necesidad de recurrir a suplementos costosos.

“El arroz con huevo es como un juego de Lego: el huevo pone las piezas que le faltan al arroz para construir salud”, afirma el doctor Bruno Román, experto en ciencia de alimentos, en declaraciones para el portal de noticias Miyeilis Flores.

Arroz Foto ilustrativa: PIXABAY

Consejos para maximizar los beneficios del arroz con huevo

Para elevar este plato a un nivel superior de bienestar, existen técnicas sencillas que mejoran su perfil metabólico. Una de ellas es el choque térmico: cocinar el arroz con antelación, dejarlo enfriar en la nevera y recalentarlo suavemente antes de ingerirlo.

Arroz con huevo es un plato nutritivo y fácil de cocinar (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Este proceso genera almidón resistente, un tipo de fibra que se absorbe más lento y beneficia a la microbiota intestinal. En cuanto a la seguridad alimentaria, se recomienda lavar el arroz repetidamente hasta que el agua sea transparente y cocinarlo con abundante agua para reducir los rastros de arsénico que el cereal absorbe del suelo.

Asimismo, para evitar picos de azúcar en la sangre, es ideal acompañar el plato con una porción de vegetales verdes, cuya fibra ralentiza la absorción del almidón. Mejores formas de preparación del arroz con huevo.