El atrevido recurso con el que Máxima le pone rock and roll a su estilo

Máxima de los Países Bajos continúa sumando hits a su estilo. Se aferra al cuero, más asociado con el rock n´roll que con la realeza. Incorpora en su guardarropa la textura menos pensada en una reina y la luce como pocas.

Confiada, segura de sí misma, se atreve a innovar. Es por eso que la frescura con la que usa al cuero, una textura que conoce tan bien, es todo un acierto. Esta reina de sangre latina logra lucirlo sin adoptar un estilo trash ni gauchesco. Le da forma al un look urbano y sofisticado sin igual.

Capris, faldas, guantes, la reina Máxima sabe combinar el cuero para obtener un look moderno y sofisticado Instagram: @koninklijkhuis

“Ella apela a este recurso de usar cuero cuando desea destacar más su personalidad -describe el diseñador Benito Fernández, quien mejor conoce sus gustos-. Con el cuero logra ese mix que tanto le gusta entre lo femenino y lo fuerte y poderoso, además de un toque rockero que sabe llevar. Lo muestra con sus faldas, como en cinturones, guantes y otros accesorios que usa”, señala.

La reina Máxima marca tendencia

Lo que usan los royals y cómo lo usan marca todo un estilo. Ya sea por una estampa animal print, un look a lunares o sus distintivas y preciadas joyas con forma de insectos, Máxima logró imponer el suyo.

Con su altura -1.78 m.-, la reina entiende que lo que lleve (así como lo que diga o haga) pocas veces pasará desapercibido y así le dio forma a su estilo clásico y con un dejo audaz.

Atrevida, esta madre de tres princesas, no solo apuesta por un detalle de cuero aquí o un accesorio allá. Tanto le gusta a la reina Máxima cómo se siente este material que lo elige incluso para atuendos completos. Sabe aprovechar su caída y calce, todo permanece en su lugar. Pocas como ella se animaron a apostar por el full cuero para eventos formales. ¿Seguirá su ejemplo y los tomará prestados su heredera, la princesa Amalia?

A la reina de los Países Bajos le atrae en cuero en colores Instagram: @koninklijkhuis

La reina de los Países Bajos parece dar lecciones sobre cómo incorporar al cuero en sus looks. Lo impuso incluso en reuniones de negocios -lejos de clichés como las chaquetas de cuero y tachas, tan rock n’ roll-. Los colores y el mix de texturas la pueden. Y así, ha sabido dar en la nota con su elegancia al lucir su famosa falda de cuero verde de Natan, una de sus casas favoritas. También fueron varias las ocasiones en que se la vio en público con sus pantalones culote (también de cuero), cómoda y sofisticada como pocas. Porque, si Louis Vuitton y Hermès los pasearon por sus pasarelas, también puede hacerlo ella.

Textura, caída y color

El guardarropa de Máxima también incorporó amplias faldas -que le permiten moverse con soltura- en un largo midi, el que mejor le queda. A la reina de los Países Bajos le gusta el cuero y entiende cómo llevarlo.

Pocas veces lo luce en el tono tierra tradicional, le gusta modernizarlo con color. Prefiere mantenerse fiel a su estilo matchy matchy (y lucir el mismo tono en stilettos y otros accesorios), pero la reina también sabe de contrastes.

Con sus 50 años Máxima no solo luce prendas con cuero de día, también se anima a sumarlo a sus atuendos de noche, en galas y presentaciones Instagram: @patrickvkatwijk

Como una rockstar, la seguridad con que la que la reina Máxima lleva sus looks suma. En temporada de invierno, sus guantes de cuero -en distintos colores- se convierten en su segunda piel. Se destacan especialmente al cargar sus accesorios Jan Taminiau, otro de sus diseñadores neerlandeses preferidos.

Afín a sus raíces argentinas, la reina de los Países Bajos suele usar botas de caña alta, effortless a la hora de lucir perfectamente bien. Logra combinaciones sofisticadas que se destacan entre los atuendos a los que están acostumbrados la realeza o los pasillos de Las Naciones Unidas, donde trabaja como Asesora Especial designada.

Para Máxima de Holanda los guantes de cuero son su segunda piel Instagram: @koninklijkhuis

Un look, con cuero real

El año pasado, su visita a la compañía de cueros Smit & Son en la localidad de Weesp dejó su huella. Fue por el 200 aniversario de la compañía y la reina se interiorizó sobre la labor que lleva la séptima generación de esta familia en el negocio del cuero. Uno de los géneros más antiguos del mundo utilizados en la moda.

A lo largo del tour por las instalaciones, Máxima se mostró interesada en entender cuánto representaba la producción de este material, vendido a todo el mundo, que resulta no solo en carteras y calzado sino también en muebles o tapizados de autos.

En su visita por los 200 años de “Smit & Son” Instagram: @koninklijkhuis

Rock n´roll sin tiempo ni edad

Una textura que podría parecer difícil, no lo es tanto si se lo lleva con soltura. Y, a diferencia de lo que se piensa, el cuero no está limitado a los jóvenes, ¡no tiene edad! Y con sus 50 años Máxima lo sabe: no solo luce prendas con cuero de día, también se anima a sumarlo a sus atuendos de noche, en galas y presentaciones.

Máxima con la falda que lució en su última visita al Netherlands Dans Theatre Instagram: @koninklijkhuis

La reina de los Países Bajos no tardó en sumar adeptas. Su ejemplo es seguido por varias las royals -entre ellas Letizia de España- quienes comenzaron a incorporar este ítem en sus guardarropas.

Sin embargo, su costado social y preocupado por el medioambiente comienza a pesar. Su favorita Natan, ya suele utilizar cueros sintéticos. Y se sabe que en los últimos tiempos la reina pensó en disminuir la cantidad de prendas de cuero auténtico de su colección. Puede lograr el mismo efecto haciendo algunos cambios: si bien la alabada falda pencil que lució en su última visita al Netherlands Dans Theater parecía cuero, se trató de lino encerado. A su manera, Máxima de los Países Bajos es quien impone el cuero ‘real’.