Los espectaculares looks con los que la reina Máxima y la princesa Amalia deslumbraron en Times Square

Dos royals sueltas en la Gran Manzana. La reina Máxima y su hija mayor, la princesa Amalia de Orange, se encuentran en la ciudad de Nueva York para participar de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Con una agenda completa de reuniones y charlas, la monarca nacida en la Argentina encabezó encuentros en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA) y la heredera al trono la acompañó para ver, conocer y aprender de cerca sobre esta función tan importante en su agenda. Como era de esperarse, ambas dieron cátedra de moda durante su estadía y deslumbraron con sus looks. Zorreguieta caminó por Times Square con un espectacular mono dorado que causó sensación y su heredera con un elegante y canchero vestido azul.

La reina Máxima y su hija, la princesa Amalia de Orange caminaron por Times Square durante su jornada de compromisos con la ONU (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Tras su paso por Washington D. C. donde dio charlas sobre Salud Financiera, su especialidad, la reina regresó a la ciudad norteamericana en la que vivió y trabajó tras irse de Buenos Aires y antes de convertirse en princesa de los Países Bajos. Esta vez lo hizo acompañada de su hija mayor, quien durante los últimos días fue su sombra, en pos de aprender de primera mano sobre su trabajo en la ONU. La estadía comenzó el martes 23 de septiembre y se extenderá hasta este jueves 25. La agenda incluyó reuniones bilaterales con representantes gubernamentales de diversos países y organizaciones de desarrollo para mejorar el bienestar financiero, y también charlas y encuentros con empresarios y políticos, entre ellos Bill Gates y Michael Bloomberg.

La reina Máxima junto a Bill Gates y Michael Bloomberg (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Parte de la agenda tomó lugar en Times Square, uno de los sitios más icónicos de Nueva York. Madre e hija llegaron en un auto y rodeadas por las luminosas marquesinas caminaron por las calles y se robaron todas las miradas con su elección de vestuario. Zorreguieta lució un vistoso mono sin mangas de tweed en color dorado con flecos de la firma ME+EM con una chaqueta del mismo conjunto sobre los hombros. Lo combinó con un par de stilettos marrones y sumó aretes largos y algunas pulseras para realzar el look. Al cabello lo dejó suelto y peinado con un batido hacia atrás.

La monarca lució un glamuroso mono dorado con plumas (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Por su parte, la princesa de Orange optó por un look más sobrio, pero al mismo tiempo canchero y juvenil. Usó un vestido corto de manga larga en color azul con botones y unas botas marrones altas a tono con su cartera. Optó por joyería en dorado, desde unos pendientes hasta un colgante y algunas pulseras. También llevó el cabello rubio suelto para darle un toque más descontracturado al outfit.

La heredera al trono llevó un vestido corto color azul con botas marrones (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

A principios de esta semana, madre e hija también se lucieron con su elección de vestuario durante su estadía en Washington D. C. La monarca lució un conjunto de blazer y pantalón de la firma italiana Max Mara en color celeste y por debajo una blusa blanca de cuello redondo. Lo combinó con un par de stilettos plateados de Gianvito Rossi, un clutch a tono y para darle un toque más alegre y descontracturado agregó un collar largo de piedras. Al cabello lo llevó suelto y peinado hacia un costado con un maquillaje sutil y natural.

Durante su estadía en Washington, la reina Máxima y la princesa Amalia lucieron sets de pantalón y saco, una en celeste y la otra en azul (Foto: Instagram @unsgsa)

La heredera al trono, por su parte, también optó por un outfit sastrero pero más sobrio que el de su madre. La princesa de Orange llevó un conjunto de pantalón y saco en color azul oscuro con una blusa blanca. Para darle su toque personal al look, eligió unos zapatos en punta de charol rojo. En cuanto a los accesorios, se decidió por aretes, delicados collares y un par de anillos en dorado. También se dejó el cabello rubio suelto y optó por un maquillaje en tonos marrones con un labial rosa.