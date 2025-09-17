El sofisticado y brillante vestido repetido con el que Máxima Zorreguieta deslumbró en el Día del Príncipe

El tercer martes de septiembre es un día sumamente importante en los Países Bajos, puesto que se conmemora el Día del Príncipe y, por este motivo, la familia real se reúne en el Teatro Real para posteriormente saludar desde el balcón del Palacio Noordeinde. Este 2025 se lo celebró el 16 de septiembre y tuvo como momento destacado el debut de la princesa Ariane, la menor de las tres hijas de la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro, quien el 10 de abril alcanzó la mayoría de edad. Además de la importancia de la convocatoria, hubo un tema central: los outfits. Este año, Zorreguieta se lució con un sofisticado diseño con brillos con el que reafirmó que es la “embajadora” de la moda circular. ¿El motivo? Lo usó para el mismo evento 14 años antes.

El 16 de septiembre, tercer martes del mes, tuvo lugar en los Países Bajos el Día del Príncipe (Prinsjesdag), un importante evento donde el Senado y la Cámara de Representantes llevaron a cabo la reunión de Estados Generales para presentar sus propuestas para el próximo año y reflexionar sobre la situación del país. La convocatoria se realizó en el Teatro Real (Royal Schouwburg), ubicado en La Haya, y el rey Guillermo Alejandro dio el tradicional discurso desde el trono, sentado junto a la reina.

El rey Guillermo, la reina Máxima, la heredera al trono, Amalia de Orange, las princesas Ariane y Alexia, la princesa Laurentien y el príncipe Constantijn saludaron desde el balcón del Palacio Noordeinde (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El Día del Príncipe es una de las fechas más importantes del año en los Países Bajos, puesto que cuenta con la presencia de varios políticos, como así también de los miembros de la realeza. Primero llegaron en su propio carruaje la princesa Alexia, con su hermana menor, la princesa Ariane, quien participó por primera vez del evento, y sus tíos, el príncipe Constantijn, hermano de su padre, y la princesa Laurentien. Unos minutos después arribaron en el “Carruaje de Cristal” la heredera al trono, la princesa Amalia, junto a sus padres, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima. Primero escucharon el discurso del rey en el Teatro Real y luego los siete saludaron desde el balcón del Palacio Noordeinde.

Los reyes de los Países Bajos en el trono del Teatro Real durante el tradicional discurso del Día del Príncipe (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para esta nueva edición del Día del Príncipe, la monarca nacida en la Argentina se lució con un vestido de Jan Taminiau, uno de sus diseñadores predilectos desde hace años. Se trató de una pieza de manga larga en un tono verde claro casi gris, con una parte superior drapeada y completamente bordada con pequeñas lentejuelas, un cinturón y una voluminosa falda con cola que le daba movimiento y sofisticación al look.

La reina Máxima lució un sofisticado vestido de lentejuelas con un vistoso tocado de plumas (Foto: Patrick van Katwijk)

Lo complementó con unos zapatos altos a tono, un clutch plateado y guantes. No obstante, indiscutidamente la pieza central fue su tocado, uno de sus accesorios predilectos. Lució una pieza en color gris con plumas y flores de seda de Berry Rutjes Jr. Hat Designer. Se recogió el cabello en un rodete bajo y añadió unos pequeños y delicados pendientes para no robarle protagonismo al sombrero.

Así como el año pasado para este mismo evento Zorreguieta estrenó un vestido y le cedió el diseño en color rojo que usó para el Día del Príncipe de 2002 a su hija Alexia, este año ella misma decidió repetir vestuario. A lo largo de los años, la monarca nacida en la Argentina recicló cientos de prendas y demostró que no es necesario estar “de estreno” en cada ocasión. Esta vez no fue la excepción.

Máxima Zorreguieta usó el mismo vestido en el Día del Príncipe de 2011 Michel Porro - WireImage

Al vestido que usó este año lo lució por primera vez en el Día del Príncipe de 2011, cuando aún era princesa de los Países Bajos. Catorce años atrás lo combinó con un sombrero marrón, un clutch también plateado y guantes a tono. En uno de los días más importantes para la realeza neerlandesa, Zorreguieta demostró por qué ostenta el título de “reina de la moda circular”.