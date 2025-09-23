Los elegantes outfits que la reina Máxima y la princesa Amalia eligieron para su visita ante la ONU

Cumbre de madre e hija en los Estados Unidos. Esta semana, la reina Máxima y su hija mayor, Amalia de Orange, aterrizaron en Washington D. C. para participar de una jornada de cuatro días sobre Salud Financiera que también las llevará a Nueva York, ciudad en la que la argentina trabajó antes de convertirse en miembro de la realeza neerlandesa. Quienes representan el presente y el futuro de la corona compartieron juntas la primera jornada de reuniones y como no podía ser de otra manera, sus looks no pasaron inadvertidos. Ambas decidieron llevar el mismo outfit, pero optaron por colores diferentes y cada una le dio su propia impronta.

A los 21 años, la princesa Amalia asume con total responsabilidad su lugar en la monarquía. Es la heredera al trono y como tal ya comenzó a ocupar ese lugar. En julio finalizó sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) de la Universidad de Ámsterdam y, tras participar junto al resto de su familia del Día del Príncipe (Prinsjesdag), esta semana acompañó a su madre de los Estados Unidos para asistir a una jornada a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La reina Máxima mantuvo reuniones en Washington D. C. en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA) (Foto: Instagram @unsgsa)

En su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA), el lunes 22 de septiembre, Máxima Zorreguieta encabezó una serie de reuniones con ejecutivos en Washington D. C. sobre Salud Financiera, su especialidad. Su hija estuvo a su lado en todo momento y comenzó a aprender de primera mano esta parte tan importante de su agenda.

Para el primer día de actividades, madre e hija optaron por un look formal y elegantes. La monarca lució un conjunto de blazer y pantalón de la firma italiana Max Mara en color celeste y por debajo una blusa blanca de cuello redondo. Este es uno de sus sets de sastrería preferidos, puesto que lo eligió para varios eventos durante los últimos años. Esta vez lo combinó con un par de stilettos plateados de Gianvito Rossi, un clutch a tono y para darle un toque más alegre y descontracturado agregó un collar largo de piedras. Al cabello lo llevó suelto y peinado hacia un costado con un maquillaje sutil y natural.

Mientras la reina Máxima optó por un look de saco y pantalón en color celeste, su primogénita llevó uno en color azul oscuro (Foto: Instagram @unsgsa)

En cuanto a la heredera al trono, también optó por un outfit sastrero pero más sobrio que el de su madre. La princesa de Orange llevó un conjunto de pantalón y saco en color azul oscuro con una blusa blanca. Para darle su toque personal al look, eligió unos zapatos en punta de charol rojo. En cuanto a los accesorios, lució aretes, delicados collares y un par de anillos en dorado. También se dejó el cabello rubio suelto y optó por un maquillaje en tonos marrones con un labial rosa.

La princesa de Orange acompañó a su madre al viaje que comenzó en Washington D. C. y continuará en Nueva York (Foto: Instagram @unsgsa)

Tras el exitoso primer día en Washington D. C., este martes 23 de septiembre, la reina y la princesa de Orange estarán en Nueva York para asistir a la inauguración de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Según indicaron desde la casa de Orange-Nassau, durante su estadía en la Gran Manzana, que se extenderá hasta el jueves 25 de septiembre, Zorreguieta tendrá reuniones bilaterales con representantes gubernamentales de diversos países y organizaciones de desarrollo para mejorar el bienestar financiero. Su primogénita estará a su lado en todo momento para observar y aprender cómo es el trabajo que realiza en la ONU.