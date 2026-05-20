Por qué hay que poner una cinta roja en la puerta de entrada

Es habitual ver personas con cintas rojas en las muñecas o amuletos en sus autos, pero en el último tiempo este clásico elemento empezó a conquistar un nuevo espacio: los picaportes de las puertas de entrada. Si alguna vez te cruzaste con una, probablemente pensaste que se trataba de una simple decoración. Sin embargo, este recurso esconde un profundo significado energético.

La cinta roja es un amuleto de protección Pinterest

La puerta principal no es un lugar cualquiera; desde la perspectiva del Feng Shui y diversas corrientes espirituales, representa el principal canal de ingreso de energía a una casa. Por eso, colocar una cinta roja en el acceso funciona como una barrera simbólica que busca bloquear las vibraciones negativas, la envidia o el “mal de ojo” antes de que crucen el umbral.

La cinta roja en la puerta busca bloquear las vibraciones negativas, la envidia o el “mal de ojo” antes de que crucen el umbral (Foto ilustrativa generada con IA)

El color rojo no fue elegido al azar. En distintas tradiciones alrededor del mundo, este tono vibrante está íntimamente ligado a la fuerza, la vitalidad, la abundancia y la protección emocional. Lejos de requerir rituales complejos o elementos costosos, atar este lazo se convirtió en una alternativa accesible y económica para quienes desean renovar el ambiente de su hogar, especialmente en departamentos o casas con mucho tránsito de personas.

En resumen, la cinta roja en la manija representa:

Protección activa : un escudo contra las energías densas del exterior.

: un escudo contra las energías densas del exterior. Vitalidad y fuerza : un recordatorio de energía positiva para quienes habitan la casa.

: un recordatorio de energía positiva para quienes habitan la casa. Prosperidad: un imán de buena fortuna y abundancia.

Más allá de las creencias individuales de cada uno, este pequeño hábito aporta una agradable sensación de resguardo y bienestar. Al final del día, armar un refugio armónico empieza por intencionar los pequeños detalles cotidianos.

Sin embargo, la cinta roja no es lo único que recomienda el Feng Shui en cuanto a la puerta de entrada de nuestro hogar. También es bueno colocar una zamioculca, la planta que potencia la armonía y evita bloqueos energéticos, gracias a su poder simbólico y su capacidad de atraer prosperidad sostenida.

La zamioculca es una planta fácil de conseguir en viveros (Foto: X)

En ese sentido, es que ubicarla en la puerta de entrada tiene un significado particular: actúa como un filtro energético que recibe la energía externa y la transforma antes de que ingrese al hogar.