El furioso comentario que la reina Isabel hizo en privado y fue captado por las cámaras

La reina Isabel, al igual que su hijo Carlos y que el príncipe William, está inquieta por el cambio climático y compartió su frustración en una charla privada que se volvió pública. Las declaraciones se produjeron ayer mientras asistía a la inauguración del parlamento galés en Cardiff.

La monarca, de 95 años, estaba hablando con la duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles, y con Elin Jones, la presidenta del parlamento, cuando sus comentarios fueron recogidos en la transmisión en vivo del evento.

Así llegó la reina Isabel al parlamento galés, junto a Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos

Refiriéndose a la próxima conferencia sobre cambio climático, la Cop26 que se realizará a finales de octubre en Glasgow, Isabel II dijo: “Extraordinario, ¿no? He estado escuchando todo sobre la cumbre y todavía no sé quién participará. Solo sabemos quiénes no vienen. Resulta irritante cuando hablan mucho, pero no hacen nada”.

Frente a este comentario, Jones respondió: “Exactamente. Es un momento para hacer. Vi a su nieto -William- en la televisión esta mañana diciendo que no tiene sentido ir al espacio, que tenemos que salvar la Tierra”. La reina sonrió orgullosa y dijo: “Sí, también lo vi”.

Se estima que la reina comparte las preocupaciones del gobierno británico sobre quién asistirá a la conferencia, que tendrá lugar dentro de dos semanas, después de que el presidente de China confirmara que no viajaría hasta allí en persona. Los organizadores temen que su desaire lleve a su país a negarse a establecer nuevos objetivos para combatir el calentamiento global en medio de la crisis energética mundial.

Otros que aún no confirmaron su asistencia son el primer ministro australiano Scott Morrison y el líder ruso Vladimir Putin. El primer ministro indio Narendra Modi y el brasileño Jair Bolsonaro tampoco se han comprometido a estar en Glasgow para el evento.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó ayer que asistirá. El encargado de negocios de Estados Unidos en el Reino Unido, Philip Reeker, dijo que la cumbre será “un momento crucial en el camino hacia un futuro más seguro, próspero y sostenible para nuestro planeta”.

La monarca asistió al parlamento galés junto al príncipe de Gales, un ambientalista de antaño que, esta semana, hizo comentarios similares en una entrevista con la BBC.

Aunque la reina siempre dejó la campaña medioambiental en manos de su difunto esposo Felipe, su hijo Carlos y su nieto William, es un tema que en silencio le interesa mucho. En un discurso ante el parlamento escocés a principios de octubre dijo: “El próximo mes, asistiré a los eventos de la Cop26 en Glasgow. Los ojos del mundo estarán puestos en el Reino Unido y en Escocia, en particular, a medida que los líderes se unan para abordar los desafíos del cambio climático”.

En los últimos días, el príncipe William hizo una dura crítica a los multimillonarios que invierten en viajes espaciales

Isabel II ha introducido iniciativas respetuosas con el medio ambiente en el palacio de Buckingham y otras residencias reales, incluido el monitoreo del consumo de energía a través de una red de medidores inteligentes, la instalación de iluminación LED de bajo consumo y el uso de plantas y calderas combinadas de calor y energía para convertir el gas natural en electricidad.

El príncipe William fue noticia esta semana luego de criticar a los multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos por ser pioneros del turismo espacial y no estar utilizando sus recursos para reparar este planeta.