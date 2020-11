La actriz pasa sus días en su tierra natal con su familia mientras participa del rodaje de la nueva serie de la autora de Big little lies que, en este caso, se llama Nine perfect strangers. La propiedad tiene 44 hectáreas Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 16:25

Nicole Kidma, la estrella de The Undoing,se está quedando en su casa de Australia durante los últimos meses para filmar una serie llamada Nine perfect strangers de Lianne Moriarty, la escritora de la exitosa Big little lies. Allí, en la mansión ubicada en Nueva Gales del Sur, la actriz comparte estadía con su pareja Keith Urban y sus hijas. Para su deleite cuenta con un jardín infinito.

Nicole Kidman tiene una mansión increíble en su tierra natal, Australia. El Día de Acción de Gracias, la actriz publicó en Instagram una foto suya contemplando las dimensiones de su propiedad junto con un deseo de felicidad para su familia y sus amigos. En otra ocasión, compartió un loop de ella saltando en una cama elástica ubicada en el vasto jardín.

La propiedad de Kidman y Urban, que además tiene una granja, ocupa 44 hectáreas. Hace poco, participó de las 73 preguntas de Vogue. En esa ocasión la actriz llevó al público a conocer su casa donde, entre otros animales, hasta tiene alpacas.

Nicole contó que lo que más disfruta de quedarse en esa casa es "la sencillez, el aire y la paz". La residencia tiene seis cuartos, una pileta y cancha de tenis. Allí es donde se quedan las personas de confianza que cuidan a sus hijas, Sunday y Faith. En la nota con Vogue contó que su madre, su hermana y sus sobrinos pasan tiempo en la residencia cuando ella trabaja.

"Mi hermana Antonia se queda y mi madre Janelle me está ayudando; no tengo esa ayuda en Nashville, así que es increíble", explicó Nicole en el video de Vogue.