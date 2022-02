El insólito divorcio que paraliza a Reino Unido: hay millones en juego pero se disputan una máquina de café y un juego de sábanas

La expareja de uno de los brokers de bolsa más ricos del Reino Unido tiene prohibido salir de la paradisíaca isla de Mauricio debido a las amargas disputas civiles y penales con su ex. Su divorcio, uno de los más comentados, tiene bienes para repartirse para todos los gustos: hay desde una máquina de café Nespresso hasta ropa de cama de White Company por un valor total de aproximadamente 300 libras.

Teresa de Freitas, de 47 años, se separó de Terry Smith, de 68, luego de trece años de relación. Debido a la prohibición de salir de la isla de Mauricio, ella no puede visitar a su padre de 81 años, que sufre de una enfermedad terminal.

Teresa de Freitas está "retenida" en la isla Mauricio por la disputa legal

Smith, de quien se dice que tiene una fortuna de 300 millones de libras, afirma que Freitas “robó camiones repletos” de las pertenencias para el hogar de la casa que alguna vez compartieron en la isla paradisíaca. La última acusación de Smith alega que Teresa robó una máquina Nespresso y ropa de cama de White Company, tal como informa The Sunday Times.

Smith también afirmó el año pasado que Freitas malversó dinero de una cuenta bancaria conjunta que usaba la pareja. Ella niega enérgicamente todas las acusaciones y asegura que está siendo “victimizada por haber dejado a un hombre poderoso y rico”.

Mientras se desarrolle el proceso legal, Teresa tiene prohibido salir de la isla e incluso necesita de la aprobación de la corte para visitar a su padre de 81 años, que está recibiendo cuidados paliativos a más de nueve mil kilómetros de distancia en la isla portuguesa de Madeira.

Ella le dijo a The Times: “Es como si te quitaran tu derecho básico como ser humano. Es depravado en cierto modo, está mal. ¿Se supone que he robado una máquina Nespresso y no puedo ir a ver a mi padre moribundo? ¿Cómo se le puede hacer esto a una mujer en el siglo XXI? Es esta idea de que estás atrapado. Estás en una pequeña isla en medio del sur del Océano Índico donde salir ilegalmente tiene consecuencias a largo plazo”.

La pareja se conoció en 2005 cuando los dos trabajaban para el corredor de bolsa Collins Stewart y se embarcaron en una relación dos años después. Luego, en 2014, Smith se trasladó de Londres a Mauricio y le pidió a Teresa que se uniera a él para vivir juntos en una villa ubicada dentro de un complejo de golf de lujo en Tamarin Bay.

Terry Smith es un broker bursátil: se estima que tiene una fortuna de 300 millones de euros

Los documentos presentados en Mauricio afirman que la relación de la pareja se rompió en abril del año pasado y que Smith abandonó la casa familiar en mayo. Después de su partida, se alega que Freitas se mudó con un nuevo novio a la propiedad de lujo. Smith, dueño de la villa, dijo que el hombre debería irse de la casa.

A medida que la situación se deterioró, Teresa fue arrestada bajo sospecha de robar artículos de la propiedad. Ella niega el robo y alega que había comprado los objetos en cuestión. Más tarde fue puesta en libertad bajo fianza.

Smith, apodado como “El Warren Buffett del Reino Unido”, tiene un patrimonio estimado de 300 millones de libras y es reconocido como un maestro seleccionador de acciones.

Freitas asegura que tiene los recibos de muchos de los artículos en disputa, pero los devolvió como un “gesto de buena voluntad”. En una declaración a través de sus abogados, Smith dijo: “Ella seguramente puede ver una justificación para su arresto ya que robó camiones llenos de mis pertenencias, lo que ella misma confesó”.