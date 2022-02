Divorcio entre Pochettino y PSG: el técnico corre el riesgo de no terminar la temporada

Paris Saint Germain ya tuvo la idea de desprenderse de Mauricio Pochettino a principios de enero. No avanzó en su pretensión porque no tenía resuelta la segunda parte del plan: contratar a Zinedine Zidane, que prefirió eludir la propuesta porque le incomodaba llegar a mitad de temporada y tener que enfrentar a mediados de febrero a Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Zizou hacía poco más de un semestre que se había ido del club con el que obtuvo tres Champions consecutivas en su primer ciclo.

Lo que no ocurrió en el primer mes de 2022 -el despido de Pochettino- sucederá irremediablemente al final de la temporada, o quizá antes si PSG es eliminado de mala manera por Real Madrid. Esta última información fue difundida por el diario Le Parisien, que tiene línea directa con las autoridades qataríes que conducen al club. La decisión ya se la hicieron saber al ex-técnico de Tottenham.

Pochettino y Messi, una sociedad que no está rindiendo como se esperaba en PSG PSG

Tampoco es casual que todo esto resurja el día posterior a la eliminación por penales de PSG ante Niza por los octavos de final de la Copa de Francia, una competencia que ganó en seis oportunidades en los últimos siete años. El paso en falso aumentó el malestar en los altos mandos con la gestión del entrenador argentino. El equipo es líder en la Ligue 1, con 11 puntos de ventaja sobre Niza, pero la disconformidad pasa por la falta de un estilo de juego, de una idea colectiva, de la dependencia de la inspiración de algunas de sus figuras.

Pochettino llegó a principio de 2021, en reemplazo del destituido Thomas Tuchel, y tiene contrato hasta junio de 2023. Perdió la última Ligue 1 ante Lille y obtuvo la Copa de Francia y la Supercopa. Hace poco figuró como candidato a Manchester United tras el despido de Ole-Gunnar Solskjaer. Finalmente fue contratado el alemán Ralf Rangnick.

En el área deportiva del club también cayó mal la falta de autocrítica de Pochettino tras la eliminación contra Niza. Su explicación (”No aprovechamos las situaciones favorables y después perdimos en la lotería de los penales”) fue considerada de una superficialidad exasperante. El periodista Matthieu Margueritte, que cubre la actualidad de PSG, respondió a la consulta de este diario: “El divorcio de PSG con Pochettino no es una sorpresa. Es evidente que no pudo manejar un plantel de estas características, con tantas estrellas. La gente se cansó de Pochettino, lo ven como un fantasma. No transmite nada, ni en la cancha ni ante la prensa. No hay un estilo Pochettino, no encuentra la manera de hacer jugar bien al equipo”.

Pochettino recibió críticas tras la eliminación de PSG en la Copa de Francia

Resta por saber cómo procesará Lionel Messi la salida de Pochettino. A Leo le quedará un año de contrato tras el final de esta temporada. Entre los fundamentos que lo llevaron a elegir PSG, además de las presencias de sus amigos Neymar y Ángel Di María, estuvo la cercanía que le significaba ser dirigido por un técnico argentino, surgido en Newell’s como él. Si hubo afinidad, en el medio surgió cierta tirantez cuando Messi le hizo un desplante al ser reemplazado durante un partido. Entre lesiones y un contagio de Covid, Messi tuvo poca continuidad y su nivel de juego es mayormente discreto. Una pieza suelta más en una estructura que Pochettino no logra aceitar.

No son horas tranquilas para PSG en varios frentes. El futuro de Kylian Mbappé, que no renovó el contrato que vence en junio, está cada vez más relacionado con Real Madrid.