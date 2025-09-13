El jugo de vegetales recomendado para reducir la presión en adultos mayores, según un estudio

La hipertensión es uno de los problemas de salud más frecuentes en los adultos mayores y representa un factor de riesgo clave para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Exeter, Inglaterra, reveló que el consumo de un jugo de vegetales, rico en nitratos, podría ayudar a reducir la presión arterial.

El jugo de vegetales que podría reducir la presión en adultos mayores

Investigadores de la Universidad de Exeter realizaron el estudio a un grupo de adultos mayores, de entre 60 y 70 años, y descubrieron que el jugo de remolacha puede reducir la presión arterial, lo que a la vez disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas.

El jugo de remolacha es rico en nitratos y puede reducir la presión arterial, de acuerdo a un estudio Freepik

Basándose en investigaciones previas que relacionan el jugo de remolacha con el cambio de la comunidad de bacterias que viven en la boca, el estudio reclutó a 39 adultos menores de 30 años y a 36 adultos de entre 60 y 70 años. A un grupo los hicieron beber jugo concentrado de remolacha, rico en nitratos, dos veces al día durante dos semanas y al otro una versión de placebo. Luego los hicieron descansar y revirtieron la ingesta, el que tomaba el placebo pasó a tomar el licuado real.

Los resultados mostraron que al consumir el jugo de vegetales, la presión de los adultos mayares se redujo, algo que no sucedió con el grupo más joven. Para los investigadores, se debió a la supresión de bacterias potencialmente dañinas en la boca.

Por qué el jugo de remolacha ayuda a bajar la presión arterial

Con la investigación, los científicos encontraron que las personas mayores, que contaban con presión más alta al comenzar el estudio, tuvieron un cambio significativo en la composición del su microbioma oral después de beber el jugo de remolacha.

“Un desequilibrio entre las bacterias orales beneficiosas y dañinas puede disminuir la conversión de nitrato (abundante en dietas ricas en vegetales) en óxido nítrico. Este es clave para el funcionamiento saludable de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, para la regulación de la presión arterial”, explicaron desde la Universidad de Exter en un comunicado.

El jugo de remolacha disminuye las bacterias potencialmente dañinas de la boca y mejora la salud arterial Freepik

Específicamente, los adultos mayores tuvieron una disminución notable de la bacteria bucal Prevotella y un aumento de bacterias beneficiosas para la salud, como la Neisseria.

El profesor Andy Jones, coautor de la investigación, destacó que el estudio podría ser un ejemplo sobre los beneficios que pueden aportar todos los alimentos ricos en nitratos para un envejecimiento más saludable. “Esto abre la puerta a estudios más amplios que exploren la influencia de los factores del estilo de vida y el sexo biológico en la respuesta de las personas a la suplementación dietética con nitratos”, apuntó.

Cómo aprovechar las propiedades del jugo de remolacha

Se recomienda ingerir una taza pequeña (o un shot, como se utilizó el estudio) de jugo de remolacha sin añadirle azúcar. Esta puede mezclarse con otras frutas o vegetales como manzana o un chorrito de limón.

El jugo de remolacha ofrece beneficios saludables, pero contiene bastante azúcar natural Pexels

La dietista británica Victoria Taylor recordó en un artículo para British Heart Foundation que, si bien el jugo posee menos propiedades que comer la verdura directamente, una porción de 150 ml contiene naturalmente unos 10 g de azúcar. “Deberíamos limitar la cantidad de azúcar que consumimos, incluyendo los azúcares de los jugos de frutas y verduras, a 30 gramos al día”, advierte.

Además, su consumo se debe complementar con una alimentación equilibrada, rica en vegetales, y con hábitos saludables. Es clave consultar con el médico antes de ingerir, especialmente quienes tienen condiciones cardiovasculares, renales o están en tratamiento con medicamentos para la presión. Si la presión arteria baja demasiado puede ser perjudicial.