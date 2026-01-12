Ubatuba: cuáles son las mejores playas y cómo llegar

Ubatuba es uno de los destinos brasileros más populares en el verano 2026. Está ubicada en la costa noreste del estado de San Pablo, muy cerca de la frontera con Río de Janeiro, conocida por sus decenas de playas, su impactante naturaleza y por ser tan elegido como destino de surf en la región.

En el verano 2026, muchos turistas se preguntan cómo es, cuáles son sus mejores playas y cómo llegar a la ciudad de Ubatuba.

Dónde queda Ubatuba Sebastián Pani - Lugares

Cuáles son las mejores playas de Ubatuba

Ubatuba, un municipio en el litoral paulista de Brasil, se distingue por sus decenas de playas. Entre las favoritas de los locales se encuentra la Praia do Félix, a 17 kilómetros del centro. Esta playa es elogiada por su belleza natural, la ausencia de construcciones y la naturaleza que ofrecen sombra, siendo ideal para familias. Sus rocas permiten practicar snorkel, donde frecuentemente se avistan tortugas marinas, y cuenta con variados locales para almorzar.

Para los entusiastas del surf, Praia Itamambuca es un referente mundial, reconocida como una de las mejores para la práctica de este deporte, albergando campeonatos internacionales anualmente. Quienes buscan tranquilidad y paisajes prístinos hallarán en Praia do Cedro un destino casi virgen, parte de la “Trilha 7 Praias Desertas” y perfecta para snorkel, con un parador.

La Praia da Paruba ofrece una alternativa cuando otras playas están saturadas, destacándose por su amplitud y una zona de laguna apacible, accesible cruzando un río a pie. Praia do Prumirim combina servicios como el bar Jundu con una cercana cascada de agua dulce y la posibilidad de visitar la Ilha do Prumirim, apreciada por su arena fina. Finalmente, Picinguaba es ideal para disfrutar atardeceres y acceder en lancha a la Ilha das Couves, un punto de buceo famoso por su rica vida marina. Cada una de estas playas ofrece una experiencia única.

Las playas de Ubatuba Sebastián Pani - Lugares

Cómo llegar a Ubatuba

Ubatuba forma parte del litoral norte de San Pablo y limita al norte con la ciudad de Paraty, en el estado de Río de Janeiro. Está situada justo sobre el trópico de Capricornio, lo que le da un clima tropical húmedo, con mucha lluvia (de ahí el apodo local de “Uba Chuva”, que en portugués sugiere “lluvia en abundancia”).

El municipio está dentro de una enorme reserva de selva atlántica que protege montañas, ríos y fauna silvestre. Por eso, la ciudad combina playas con acceso a senderos, cascadas y miradores naturales.

Cómo llegar a Ubatuba Sebastián Pani - Lugares

Si bien es posible ir en auto, lo cierto es que el viaje consiste en dos días de manejo y muchos turistas optan tanto por la opción de ómnibus y avión.

En este sentido, los vuelos en avión hasta San Pablo rondan los $800.000 (ida y vuelta). Los colectivos de larga distancia para llegar a Ubatuba, con la empresa Passaro Marron, rondan los $30.000.