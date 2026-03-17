Venezuela jugará la final del WBC y Trump se subió a la ola con un polémico guiño: “¿Estado, número 51?”

El triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol no solo desató la euforia de sus fanáticos y jugadores, sino que también provocó una reacción desde Estados Unidos. En medio de un contexto geopolítico sensible, el presidente Donald Trump aprovechó el envión deportivo para lanzar un comentario acerca del país sudamericano.

El mensaje de Trump que encendió la polémica con Venezuela

Según informó Fox Sports, la reacción de Trump llegó poco después de que Venezuela sellara su clasificación a la final del World Baseball Classic tras ganarle a Italia, cuyo manager es el venezolano Francisco Cervelli.

El mandatario celebró el triunfo con entusiasmo, pero fue más allá con una frase: “Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del WBC. Se ven realmente muy bien. ¡Cosas buenas están pasando con Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata esta magia. ¿Convertirse en el estado número #51, alguien?”.

El presidente Donald Trump generó una polémica al celebrar el triunfo en redes sociales, y sugerir la incorporación de Venezuela como el "Estado número 51" Truth Social: Donald Trump

De acuerdo con Fox, el comentario se da en un momento particular en la relación entre ambos países. A comienzos de año, Estados Unidos llevó adelante una operación militar en territorio venezolano que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos federales por armas y narcoterrorismo, entre otros delitos.

Desde entonces, el vínculo bilateral comenzó a mostrar señales de distensión, evidenciadas incluso en la reciente reactivación de la embajada estadounidense en Caracas, donde volvió a izarse la bandera tras siete años.

En ese marco, la ironía o insinuación de Trump sobre una eventual incorporación de Venezuela como “estado número 51” fue interpretada por Fox como un guiño político cargado de doble lectura, que mezcló deporte, diplomacia y provocación.

La remontada de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol para hacer historia

Por su parte, el sitio de la MLB detalló cómo Venezuela logró una victoria tan trabajada como simbólica ante Italia. El conjunto sudamericano se encontraba en desventaja 2-1 hasta la séptima entrada, en un partido que parecía inclinarse hacia el lado europeo. Sin embargo, en un momento clave, el equipo reaccionó con una ráfaga ofensiva que cambió el rumbo del encuentro.

El equipo de Venezuela celebra tras derrotar a Italia en el partido de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, el lunes 16 de marzo de 2026, en Miami Rebecca Blackwell� - AP�

Según MLB, con dos outs en el séptimo inning y corredores en base, Jackson Chourio conectó un sencillo que encendió la ilusión. Acto seguido, Ronald Acuña Jr. igualó el marcador con un batazo que permitió la anotación de Andrés Giménez, desatando el delirio en el estadio.

La remontada se completó con un hit de Maikel García que puso a Venezuela al frente y otro de Luis Arráez que amplió la ventaja, para establecer el 4-2 definitivo.

Una final histórica: Estados Unidos y Venezuela frente a frente

El duelo decisivo tendrá un condimento especial: Venezuela enfrentará a Estados Unidos, que accedió a la final tras vencer ajustadamente a República Dominicana en un partido que incluyó una controvertida decisión arbitral, según Fox Sports.

Venezuela y su remontada en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Será la tercera vez que el conjunto estadounidense dispute el título, mientras que para Venezuela será su primera experiencia en esta instancia.

El propio Ronald Acuña Jr. lo dejó claro tras el partido, en declaraciones recogidas por el portal de la MLB: el objetivo es “mostrarle al mundo quién es Venezuela”.

Tras vencer a República Dominicana, Estados Unidos tendrá su tercera aparición en una final del WBC David J. Phillip - AP

La gran final entre Venezuela y Estados Unidos será este martes 17 de marzo desde las 20 hs (hora del Este) en loanDepot Park en Miami. Según informó el sitio de la MLB, el partido del Clásico Mundial de Béisbol se transmitirá en vivo por FOX para todo el país norteamericano.