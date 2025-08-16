El simple ejercicio para dejar de roncar en las noches, según un especialista de California

Un naturópata, que atiende en San Diego, California, mostró en sus redes sociales un simple ejercicio que ayuda a dejar de roncar por las noches. Pedi Mirdamadi señaló que la alteración modifica el sueño de las personas que la padecen, pero también puede ser una molestia para quienes los acompañan.

El ejercicio para dejar de roncar, según un naturópata de California

Mirdamadi, especializado también en medicina funcional, suma miles de seguidores en plataformas digitales como Instagram, YouTube y TikTok, en las que comparte videos con información relacionada con diversas afecciones.

Roncar afecta a la persona que padece la alteración y a quienes lo acompañan Freepik

En estos clips, mostró un ejercicio específico que puede ayudar a reducir los ronquidos, sin embargo, el especialista destaca que no se trata de un consejo médico, por lo que se debe tomar como una recomendación que podría generar buenos resultados.

Así es el ejercicio para dejar de roncar:

Ejecución del ejercicio : se debe pegar la lengua al paladar. Después succionar hacia atrás para provocar una especie de chasquido o sonido de patada, como lo describe el naturópata.

: se debe pegar la lengua al paladar. Después succionar hacia atrás para provocar una especie de chasquido o sonido de patada, como lo describe el naturópata. Frecuencia recomendada : de 20 a 30 veces cada día.

: de cada día. Mecanismo de acción: la finalidad de este ejercicio es fortalecer el músculo de la lengua.

¿Por qué es importante dejar de roncar?

El especialista señala que el ronquido no solo es una molestia para las personas que duermen en la misma habitación, sino que también puede indicar otro tipo de problemas, “puede significar que no estamos recibiendo suficiente oxígeno por la noche”.

En una publicación de 2024, Mirdamadi abordó el tema, y señaló que hay muchos factores que pueden contribuir a los ronquidos. “Algunas personas roncan debido a variaciones anatómicas en la estructura de sus vías respiratorias superiores, otras por sobrepeso y otras por falta de tono muscular en la lengua”.

En ese contexto, explicó que el ejercicio descrito puede ayudar a fortalecer el tono muscular de la lengua y a su vez aliviar los ronquidos, sin embargo, recomendó consultar con un médico para que le realice un estudio y así asegurarse de que no se padece apnea del sueño.

En el sitio web de Oasis Health and Medicine, donde ejerce el especialista, indican que el sueño suele pasarse por alto en lo que respecta a la salud, “pero tiene un gran impacto en el bienestar mental y físico”.

Pedi Mirdamadi es un médico naturópata que atiende en el Oasis Health and Medicine, localizado en San Diego drpedinaturalhealth.com

Quién es Pedi Mirdamadi y que es la naturopatía

Pedi Mirdamadi es naturópata, es decir, un profesional certificado del Institute of Functional Medicine, nutricionista holístico y licenciado en Psicología, que se ha especializado en medicina funcional y complementaria y ejerce en el centro Oasis Health and Medicine, ubicado en San Diego, California.

La naturopatía o medicina naturopática, “es un sistema médico que ha evolucionado a partir de una combinación de prácticas tradicionales y enfoques de atención médica populares en Europa durante el siglo XIX”, explican el sitio del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Esta práctica busca prevenir y tratar enfermedades al abordar la causa raíz, con una base en la creencia de que los síntomas son la forma en que el cuerpo indica un problema. Los naturópatas tienen un enfoque holístico para la curación, al incorporar actividad física, una dieta equilibrada y el manejo del estrés.