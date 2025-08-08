Gabriella Lyon, médica especialista en longevidad de EE.UU., aconseja: “Prepara tu comida en torno a la proteína”

La médica Gabrielle Lyon, especialista en nutrición y longevidad y célebre divulgadora en distintos video pódcast de YouTube y redes sociales, no tiene dudas: es importante pensar cada comida del día en torno al consumo de las proteínas. ¿La razón? Esta estrategia, sostiene, es fundamental para mantener la salud muscular y promover un envejecimiento saludable.

Por qué cada comida debería comenzar con proteínas, según Gabrielle Lyon

Gabrielle Lyon es una reconocida médica y autora del best-seller del New York Times, Forever Strong: A New, Science-Based Strategy for Aging Well (Siempre fuerte: Trabaja tu fuerza, reprograma tu metabolismo y mejora la vitalidad, en su traducción al español). Su formación académica incluye estudios en geriatría y ciencias nutricionales en la Universidad de Washington, así como estudios de pregrado en ciencias nutricionales en la Universidad de Illinois, según puede leerse en su sitio web profesional.

Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo, según se lee en Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. “Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo”, se agrega. Entre los alimentos ricos en proteínas se listan el pescado, la carne, los huevos y las legumbres.

“Cada comida debe ser construida en torno a la proteína”, dice Lyon en un video de YouTube publicado en su cuenta. Y explica: “La proteína contiene los aminoácidos esenciales necesarios para la salud muscular y, en realidad, para muchas otras cosas en tu cuerpo”.

La especialista destaca que el cuerpo necesita entre 250 y 350 gramos de proteína al día para mantener el proceso de reparación y reconstrucción celular. “La mayoría de nosotros no come tanto”, admite, pero insiste en que el cuerpo requiere este proceso y los aminoácidos que lo sustentan.

La médica Gabrielle Lyon admite que durante muchos años aplicó un enfoque equivocado para trabajar su propio bienestar físico y no le prestó suficiente atención a las proteínas Facebook: Gabrielle Lyon

Además de su papel en la reparación y el crecimiento muscular, la especialista destaca que las proteínas son esenciales para el mantenimiento de las estructuras corporales. Y la proteína es “importante para la salud muscular”. Por eso, dice tajante: “El músculo es el órgano de la longevidad”.

Proteína y longevidad

Lyon explica que el proceso de reparación y reconstrucción se vuelve menos eficiente a medida que envejecemos. “Para mantener el proceso de envejecimiento y mantener músculos sanos y otros tejidos, tu cuerpo requiere proteína”, enfatiza.

En una publicación de su blog en The Skinny Confidential, Lyon profundiza en sus propias experiencias con la nutrición y el peso corporal. “Mis propias luchas con la comida y el peso corporal en el pasado alimentaron mi pasión por comprender la nutrición y su impacto en el bienestar general”, escribe.

Aunque siempre priorizó los alimentos integrales, Lyon admite que inicialmente no prestó suficiente atención a la proteína. “Mantenía un régimen de ejercicio intenso de una hora de cardio y entrenamiento con pesas a diario. No comer suficiente proteína dejó a mi cuerpo hambriento de combustible extra”, recuerda.

La especialista explica que el exceso de carbohidratos la mantenía constantemente hambrienta y a merced de picos y caídas de azúcar en la sangre. “Cuando obtienes tus macronutrientes correctos, impactas el azúcar en la sangre, el hambre, el estado de ánimo y la vida”, asegura.

En lugar de eliminar alimentos y actividades de su vida, Lyon comenzó a agregar proteína a su dieta. Hoy en día, es una defensora de la nutrición informada y las prácticas de estilo de vida centradas en la salud muscular. “Mi objetivo es empoderar a individuos como tú para que desbloqueen su máximo potencial y vivan vidas más saludables y satisfactorias”, afirma.

Además de ser reconocida en el ámbito de la longevidad y la nutrición, Gabrielle Lyon es una exitosa videopodcaster de Estados Unidos Facebook Gabrielle Lyon / Captura de Video Huberman Lab Podcast

Por qué el músculo es el órgano de la longevidad

Lyon insiste en que el músculo no solo es importante para la apariencia física, sino que es fundamental para la salud general y la longevidad. “Al centrarnos en construir y mantener tejido muscular sano, esencialmente estamos invirtiendo en nuestro futuro bienestar”, explica.

La médica destaca que combinar una ingesta óptima de proteína con un entrenamiento de resistencia regular no solo mejora la fuerza física, sino que también optimiza la capacidad del cuerpo para utilizar los nutrientes de manera eficiente y fortalecer el sistema inmunológico.

Por el contrario, descuidar la salud muscular puede tener graves consecuencias. “Las malas elecciones dietéticas y un estilo de vida sedentario pueden conducir a una disfunción metabólica y aumentar el riesgo de diversos problemas de salud”, advierte Lyon. Por lo tanto, considera esencial priorizar la salud muscular y tomar decisiones informadas sobre nutrición y ejercicio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.