Elena Caffarena: la larga vida de la dirigente feminista que protagoniza el nuevo doodle de Google

La vida de Elena Caffarena, que nacía un día como hoy de 1903 y por eso protagoniza el último doodle de Google, comienza y termina en los primeros años de los siglos XX y XXI. Hasta su muerte en 2003, esta dirigente feminista chilena militó por sus convicciones cercanas al anarquismo y por la emancipación de la mujer en el país vecino.

Prueba de ello, recuerda la Biblioteca Nacional de Chile, fue que a pesar de que la universidad había dejado de ser exclusivamente masculina en 1877, Caffarena fue la decimoquinta mujer en graduarse como abogada, título que consiguió en 1926 por parte de la Universidad de Chile.

En esa institución comenzó su militancia política como parte de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), grupo de tendencia anarquista, muy popular en aquella época paralela a la profundización del capitalismo, donde la líder chilena comenzó un camino junto a las ideas de izquierda que le acompañarían toda su vida.

El doodle -intervención artística del logo del buscador- con el que Google homenajea a la dirigente chilena hace alusión a una de sus causas de cabecera: la emancipación de la mujer chilena y su participación democrática a través del voto. La ilustración, hecha en blanco y negro, la muestra liderando de la mano a una hilera de mujeres, donde lleva un cartel que dice “Vota”.

La dirigenta Elena Caffarena junto a sus compañeras del MEMCH el día que presentaron el primer proyecto para habilitar el sufragio femenino en Chile, en 1938

La lucha de Caffarena por el sufragio femenino en la nación latinoamericana la llevó a ser una de las fundadoras del Movimiento por la Emancipación de las Mujeres en Chile (MEMCH), organización desde la que presentó en 1938 el primer proyecto de ley que abriría las puertas electorales a las mujeres del país lindero con el Océano Pacífico. Aquel primer intento, hoy parte de la historia política de su país, se vio truncado con la temprana muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda.

Las dirigentes feministas tendrían que esperar once años más para que en 1949, durante la presidencia de Gabriel González Videla, la ley N.º 9.292 concediera plenos derechos políticos a las mujeres. Aunque Caffarena, desde su rol como parte del Memch, había sido parte vital del proceso que derivó en esa conquista, no fue reconocida como parte de la gesta, al no ser invitada a la ceremonia en la que el presidente Videla legalizó el acceso de las mujeres a la política chilena.

De hecho, a partir de entonces comenzarían los problemas para ella: solo tres días después de la legalización del sufragio femenino, el Gobierno chileno suspendió los derechos civiles de la dirigente feminista, acusándola de fomentar la sedición por sus ideas comunistas. Entonces, Caffarena se vio impedida de votar, víctima de la llamada “Ley Maldita” del país trasandino, que en esa época de comienzos de la Guerra Fría prohibía el voto a los integrantes del Partido Comunista, ilegalizado.

También tuvo un rol protagónico durante la dictadura de Augusto Pinochet, en la que su casa funcionó como centro de resistencia y difusión de ideas alternativas al conservadurismo y la represión que imperaron en el Chile pinochetista. Cuando su propiedad fue allanada por militares, la mujer, entonces ya una señora de más de 70 años, dejó una frase memorable para los soldados que registraban su hogar: “Miren muchachos, yo voy a estar en mi pieza y no quiero ser molestada. Les recomiendo que antes de quemar los libros, los lean”.

La líder sobrevivió a la dictadura de Pinochet, y continuó una larga vida que concluyó en 2003, cuando ya contaba con un siglo de edad. Tres años después de su muerte, una mujer como Michelle Bachelet llegaba por primera vez a la presidencia de Chile, y cerraba así un círculo de avance de la mujer en la vida política de Chile que tuvo en Caffarena una de sus principales impulsoras.