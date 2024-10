Alquiló una casa con una habitación cerrada con llave y cuando descubrió lo que había adentro quedó atónita

Lo que inicialmente fue una entusiasta decisión de alquilar una vivienda se transformó en una experiencia inquietante para Thaynara Dueck, profesora de inglés de Curitiba, Brasil, y su esposo. Tras casarse, la pareja eligió alquilar una casa para iniciar su vida juntos, sin imaginar que un cuarto en la vivienda ocultaba un insospechado secreto.

La propiedad, con tres dormitorios, incluía una condición peculiar: uno de los cuartos permanecería bajo llave sin acceso para los inquilinos por aproximadamente cuatro meses, según indicó el agente inmobiliario.

A pesar de la restricción, Thaynara y su esposo accedieron, guiados por la explicación de que el dormitorio guardaba pertenencias del propietario. “Desde el principio no me gustó mucho la idea, pero mi marido dijo: ‘No, será por poco tiempo’ [...] Sí, era raro vivir en una casa donde no conocías lo que había en la habitación que estaba cerrada, pero la alquilamos”, señaló.

Pasado un tiempo, comenzaron a escuchar ruidos provenientes de la habitación sellada. Un día, mientras el esposo de Thaynara se encontraba solo en casa, oyó lo que parecían pasos y sonidos de muebles moviéndose en la misteriosa habitación. Al acercarse a la puerta, preguntó quién estaba dentro, obteniendo una inesperada respuesta: “¿Qué pasó?”, fue lo que escuchó, aparentemente de alguien al otro lado de la pared.

En sus redes sociales, Thaynara narró la sorprendente revelación: su vecina, dueña de la vivienda, tenía acceso al cuarto mediante un “pasaje secreto” desde una propiedad contigua. “Parece increíble, pero sucedió. Nos quedamos impactados”, comentó en un video que rápidamente sumó más de 840,000 visitas en la red social.

El descubrimiento de este acceso oculto se produjo en junio de 2024, cuando la pareja constató que la vecina ingresaba al cuarto mientras ellos estaban fuera. Afortunadamente, un armario bloqueaba el paso hacia el resto de la casa. Aun así, Thaynara añadió: “Pero ella usaba la luz de ese cuarto, que estaba en mi casa, y yo pagaba”, lo que motivó a la pareja a rescindir el contrato de manera pacífica con la inmobiliaria.

Frederico Glitz, abogado de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), comentó sobre los aspectos legales de la situación, aclarando que un arrendamiento con una habitación cerrada puede ser legítimo si ambas partes acuerdan esta condición de forma explícita.

Sin embargo, el experto señaló que el matrimonio podría tener derecho a una indemnización en caso de daños, como el malestar sufrido o los gastos de una mudanza urgente. “Existe una indemnización por los daños sufridos, como por ejemplo los gastos de mudanza, los gastos ocasionados con el alquiler de emergencia de otra propiedad”, explicó Glitz. Ante la difusión del caso, la agencia inmobiliaria negó cualquier relación con la situación y se abstuvo de dar más comentarios sobre el incidente.