Así es el Top 10 de mejores galletitas en el mundo y el lugar que ocupó la Argentina

La plataforma, Taste Atlas, conocida por investigar y recomendar la comida tradicional de diversos países, publicó un ranking con las 50 mejores galletitas del mundo. La publicación desató un debate en redes sociales, donde usuarios discutieron sobre el orden de los dulces y la definición de “galletita”.

¿Cuáles son las 10 mejores galletitas del mundo según Taste Atlas?

El primer puesto del ranking lo obtuvo el alfajor argentino, un producto muy popular en el país. El podio lo completan la melomakarona griega, la cookie de chips de chocolate estadounidense, la stroopwafel neerlandesa y los marranitos mexicanos.

El top 10, según Taste Atlas:

Alfajores (Argentina)

(Argentina) Melomakarona (Grecia)

(Grecia) Chocolate Chip Cookie (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Stroopwafel (Países Bajos)

(Países Bajos) Marranitos (México)

(México) Petticoat Tails (Escocia)

(Escocia) Makroud el Louse (Argelia)

(Argelia) Speculaas (Países Bajos)

(Países Bajos) Baci di Dama (Italia)

(Italia) Baci di Alassio (Italia)

El ranking de Taste Atlas de las mejores galletitas del mundo (Foto: @tasteatlas)

El Top 5 de las mejores galletitas del mundo

1. El alfajor

El alfajor argentino se posicionó primero en el ranking mundial de galletitas Campeonato Mundial del Alfajor 2025

El alfajor argentino es uno de los dulces más característicos y populares de la gastronomía del país. “En su versión más tradicional, consiste en dos galletas suaves y esponjosas unidas por un relleno de dulce de leche y cubiertas con chocolate”, describe Taste Atlas. Existen tantas variedades como cocineros en el país: rellenos de frutas, mousse, coberturas de glasé, elaborados con harina de maicena, y otros tantos.

Su origen se remonta a la influencia árabe en la península ibérica —de allí pasó a América durante la colonización—, pero en la Argentina adquirió una identidad propia y se transformó en un ícono cultural y gastronómico. Hoy en día, se consume en todo el país, tanto en kioscos y panaderías como en producciones artesanales e industriales.

El alfajor argentino es un ícono cultural gastronómico (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

Si bien es un símbolo de la tradición y la identidad nacional, en la Argentina el alfajor no se cataloga comúnmente como una “galletita” sino que se trata de un producto en sí mismo, por eso el resultado del ranking sorprendió a muchos.

2. Melomakarona

Este dulce tradicional de la repostería griega es típico de la época navideña. Se trata de unas galletitas blandas y aromáticas, elaboradas con harina, sémola fina, aceite de oliva, jugo y ralladura de naranja, canela, clavo de olor y, en algunos casos, brandy o coñac. Una vez horneadas, se sumergen en un almíbar de miel, lo que les da una textura jugosa y un sabor dulce muy característico y para finalizar, se espolvorean con nueces picadas en la parte superior.

El melomakarona obtuvo el segundo lugar entre las 50 mejores "galletitas" del mundo en el ranking de Taste Atlas (Fuente: TasteAtlas)

El melomakarona no solo destaca por su sabor, sino también porque refleja la tradición mediterránea de usar miel, frutos secos y especias en la repostería festiva.

3. Cookie de chip de chocolate

La chocolate chip cookie (o galletita con chips de chocolate) es uno de los productos más populares y reconocidos a nivel mundial, originaria de Estados Unidos. Se elabora con una masa a base de harina, manteca, azúcar, huevos y esencia de vainilla, a la que se le incorporan pequeños pedazos de chocolate que se derriten parcialmente durante la cocción.

Las Cookies con chips de chocolate de origen estadounidense obtuvieron el tercer puesto Shutterstock

Su origen se remonta a la década de 1930, cuando Ruth Wakefield, dueña del Toll House Inn en Massachusetts, creó la receta de manera accidental al añadir pedacitos de chocolate a la masa de galletitas, para esperar que se fundieran por completo. En lugar de eso, los trozos mantuvieron su forma y dieron lugar a un dulce nuevo que rápidamente se popularizó.

4. Stroopwafel

El stroopwafel es un dulce tradicional de los Países Bajos y consiste en dos finas galletas redondas de masa similar a la de un waffle, con un patrón característico enrejado, unidas entre sí por un relleno de jarabe espeso de caramelo (stroop en neerlandés).

Las galletitas holandesas conocidas como stroopwafel obtuvieron el cuarto puesto ene l ranking de Taste Atlas (Foto: Freepik)

Su origen se remonta al siglo XIX, donde inicialmente se preparaban con restos de masa y migas, endulzados con sirope. Con el tiempo, el stroopwafel se convirtió en un producto emblemático de la repostería neerlandesa. Tradicionalmente, se consume colocándolo sobre una taza de café o té caliente, de modo que el vapor entibia el caramelo y lo vuelve más suave y pegajoso. Hoy se encuentra tanto en versiones artesanales de panadería como en producciones industriales.

5. Marranitos

El marranito (también conocido como puerquito o cochinito) es un pan dulce tradicional de la repostería mexicana, muy característico por su forma de cerdito. Pertenece a la categoría de la panadería de anís o de piloncillo, ya que su masa suele llevar este endulzante natural, lo que le da un sabor particular, entre acaramelado y especiado.

Los marranitos son galletitas con forma de cerdo (Foto: Freepik)

Se trata de un pan con gran carga simbólica y nostálgica, presente en panaderías y mercados de todo México. Se disfruta con café, atole o chocolate caliente, y forma parte de la tradición de la panadería popular mexicana, que combina influencias europeas con ingredientes locales como el piloncillo.

Reacciones ante el ranking de Taste Atlas

El ranking provocó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Por un lado, los argentinos celebraron el puesto número uno como si se tratara de la copa del mundo, mientras que otros criticaron la clasificación del alfajor argentino como “galletita” y cuestionaron su origen

